الإتيكيت بيقول إيه؟ اعرفى تتصرفى إزاى فى هدية العريس لو رفضتيه



هدية العريس لو رفضتيه هدية العريس لو رفضتيه



يتساءل بعض الشباب والبنات بمواقع التواصل الاجتماعى حول مصير الهدية التي يحضرها الشاب عند تقدمه لطلب الزواج من فتاة، إذا قوبل طلبه بالرفض. فبعض الشباب يفكرون أنهم اشتروا هدية باهظة الثمن هل يأخذونها معهم عند مغادرتهم، وتفكر الفتيات هل يفترض أن ترد الهدية لأنها لم تقبل بالزواج؟ لذا نستعرض مع هالة العزب خبير الإتيكيت والمظهر أفضل طرق التصرف فى هدية العريس المرفوض.







وقالت خبيرة الإتيكيت فى حديثها لـ اليوم السابع: "التصرف فى الهدية عند رفض العريس يتوقف على نوع الهدية، من الممكن أن تكون غالية الثمن أو مشغولات ذهبية، فى هذه الحالة يتم ردها ولكن بشكل لائق مع كلمات الاعتذار، ولكن إذا كانت الهدايا مأكولات فهى غير قابلة للاسترجاع.

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إتيكيت رد هدايا المأكولات:إذا كانت الهدية المقدمة مأكولات كالحلويات الشرقية أو الشيكولاتة أو التورتة، فمن الأصول أن يقدم منها للعريس سواء فى حالة الرفض أو القبول، لأن هذا مرتبط بواجب الضيافة، و بالتالي لا يصح مطلقًا أن تسترجع الهدية مهما كان ثمنها ولا يصح أيضًا أن يطلب العريس استردادها أو ما يقابلها ماديا، فهذه تصرفات ممنوعة.إذا كانت الهدية ورد:الورود شىء جميل يقدم فى كل المناسبات الخاصة والعامة ويعتبر لغة تعامل راقية بين البشر فمن يتعامل بلغته لا ينتظر ردها ويكفيه أنه ترك بصمة راقية بين أهل البيت.إذا كانت الهدية غالية الثمن:من العادات والتقاليد عند بعض المحافظات فى حالة تقدم شاب لخطبتة فتاة أنه إذا نالت إعجابه فلابد أن يترك لها مبلغا ماليا أو مشغولات ذهبية تعبر عن قبوله لها وينتظر مكالمة تليفونية فى اليوم الثانى للرد بالرفض أو القبول. فى حالة رفض الفتاة يجب على الأب أو كبير أسرتها أن يتكرم بالاتصال التليفونى لأخذ ميعاد لإعادة الهدايا مع كلمات الاعتذار ولا يصح ردها فى نفس اليوم.إذا كان العريس المرفوض من الأهل أو المعارف:وتوضح خبيرة الإيتكيت :" إذا كان العريس من أقارب أو معارف العروسة وتم رفضه فقد يكون هذا الموقف من أكثر المواقف حساسية نظرًا لقرابة الطرفين وبالأخص عند رد الهدية، فمن الإتيكيت إذا كانت هدايا عينية لابد من عمل زيارة أسرية لأهل العريس وشراء هدية بسيطة كاعتذار عن الموقف، ولكن فى حالة أن الهدية كانت حلويات أو شيكولاتة أو ورد فيتم شراء هدية مقابلة لها مع عمل زيارة أسرية لإنهاء الأمر بشكل بسيط.إتيكيت التصرف فى الهدايا عند عدم قبول العريس للعروسة:وتقول خبيرة الإتيكيت :" فى كل الأحوال لا يصح أن يأخذ العريس هديته عند انصرافه من منزل العروسة إذا لم يشعر بالارتياح تجاهها أو تجاه أهل البيت، وفى حالة أن تمت الخطبة ولم يوفقوا فيما بعد ل ابد من استرجاع الشبكة كما هى مشغولات ذهبية وغير مقبول تبديلها بالفلوس، ولكن كل الهدايا المستخدمة من الطرفين كالملابس والبرفان والعيديات وهدايا عيد الميلاد وعيد الأم والعزومات من قبل الطرفين لا ترد.وتنهى حديثها:" فى حالة فسخ الخطبة لابد أن تكون المبادرة من والد العروسة ويتم أخذ موعد من اسرة العريس والذهاب لمنزلهم ورد هداياهم بشكل راقى ومهذب.