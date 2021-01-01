وصفات طبيعية من الزبادى للعناية بالبشرة.. تفتيح وترطيب وعلاج لحب الشباب

يساعد الزبادي في تحسين صحة البشرة، والعناية بها من خلال ترطيبها وتقليل ظهور التجاعيد وغيرها من الفوائد الصحية التى يمدها بها، وذلك لاحتوائه على عناصر غذائية هامة منها الكالسيوم وحمض اللاكتيك والزنك وأحماض ألفا هيدروكسي، التى تساعد على العناية بالبشرة، من خلال مزج الزبادى مع مكونات طبيعية أخرى مثل الفراولة واللبن والأفوكادو وزيت الزيتون وغيرها من المكونات التى تساعد فى علاج مشاكل شائعة مثل حب الشباب وتفتيح البقع الداكنة وغيرها، ولهذا نستعرض فى التقرير، وصفات طبيعية من الزبادى للعناية بالبشرة، حيث تساعد هذه الوصفات على تفتيح البشرة وعلاج حب الشباب وترطيبها، وفقاً لما ذكره موقع "siobeauty".
وصفات طبيعية من الزبادى للعناية بالبشرة : الفراولة والزبادي
عليك تحضير كوب من الزبادي وحبتين من الفراولة والعسل أيضاً، وهرس حبتين من الفراولة الناضجة بالشوكة فى وعاء مع إضافة ملعقة صغيرة من العسل وملعقة صغيرة أخرى من الزبادى مع التقليب ثم غسل الوجه والرقبة بالماء الدافئ ومنظف خالي من الزيوت لإزالة المكياج وتفتيح المسام، ثم وضع المزيج على الوجه وتركه حتى يجف لمدة 15 دقيقة، ثم غسل الوجه بالماء الفاتر، وتجفيف الوجه بمنشفة ناعمة، مع تطبيق الوصفة بانتظام.
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