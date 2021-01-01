وصفات طبيعية من الزبادى للعناية بالبشرة.. تفتيح وترطيب وعلاج لحب الشباب



وصفات طبيعية من الزبادى للعناية بالبشرة وصفات طبيعية من الزبادى للعناية بالبشرة



يساعد الزبادي في تحسين صحة البشرة، والعناية بها من خلال ترطيبها وتقليل ظهور التجاعيد وغيرها من الفوائد الصحية التى يمدها بها، وذلك لاحتوائه على عناصر غذائية هامة منها الكالسيوم وحمض اللاكتيك والزنك وأحماض ألفا هيدروكسي، التى تساعد على العناية بالبشرة، من خلال مزج الزبادى مع مكونات طبيعية أخرى مثل الفراولة واللبن والأفوكادو وزيت الزيتون وغيرها من المكونات التى تساعد فى علاج مشاكل شائعة مثل حب الشباب وتفتيح البقع الداكنة وغيرها، ولهذا نستعرض فى التقرير، وصفات طبيعية من الزبادى للعناية بالبشرة، حيث تساعد هذه الوصفات على تفتيح البشرة وعلاج حب الشباب وترطيبها، وفقاً لما ذكره موقع "siobeauty".







وصفات طبيعية من الزبادى للعناية بالبشرة : الفراولة والزبادي

عليك تحضير كوب من الزبادي وحبتين من الفراولة والعسل أيضاً، وهرس حبتين من الفراولة الناضجة بالشوكة فى وعاء مع إضافة ملعقة صغيرة من العسل وملعقة صغيرة أخرى من الزبادى مع التقليب ثم غسل الوجه والرقبة بالماء الدافئ ومنظف خالي من الزيوت لإزالة المكياج وتفتيح المسام، ثم وضع المزيج على الوجه وتركه حتى يجف لمدة 15 دقيقة، ثم غسل الوجه بالماء الفاتر، وتجفيف الوجه بمنشفة ناعمة، مع تطبيق الوصفة بانتظام.

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الأفوكادو والزبادي للعناية بالبشرةقومي بتحضير الزبادي وزيت الزيتون وأفوكادو ثم صبى ملعقة صغيرة من زيت الزيتون في وعاء صغير، مع إضافة ملعقة صغيرة من الزبادي، وهرس نصف حبة الأفوكادو بظهر شوكة وإضافتها إلى الوعاء، مع التقليب.لتطبيق الوصفة اغسلي الوجه والرقبة بالماء الدافئ ومنظف خالي من الزيوت لإزالة المكياج وتفتيح المسام، ثم ضعى المزيج على الوجه والرقبة، واتركى المزيج لمدة خمس عشرة دقيقة، ثم قومى بترطيب الوجه بالماء الفاتر وفركه برفق بحركات دائرية بالأصابع، ثم غسل الوجه بالماء البارد وتجفيفه بمنشفة ناعمة.الشوفان والزبادي للعناية بالبشرةابدأي بتحضير الزبادي والعسل ودقيق الشوفان، ثم ضعي ملعقة صغيرة من الزبادي في وعاء، مع إضافة 1 ملعقة صغيرة من دقيق الشوفان، ومزج المكونات معاً وترك الخليط لمدة دقيقتين، حتى يمتص الشوفان الزبادى، ثم قومى بإضافة ملعقة صغيرة من العسل.طبقي الخليط على الوجه والرقبة بعد غسل الوجه والرقبة بالماء الدافئ ومنظف خالي من الزيوت لإزالة المكياج وتفتيح المسام. اتركى الخليط لمدة خمس عشرة دقيقة حتى يجف، ثم قومى بغسل قناع الوجه بالماء الفاتر وتجفيفه بمنشفة ناعمة، مع فرك باقى الخليط بلطف بحركة دائرية، ثم شطف الوجه بالماء البارد لشد المسام.