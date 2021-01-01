ضحكها وشجعها.. 5 مفاتيح مضمونة لقلب المرأة التى تحبها



مفاتيح مضمونة لقلب المرأة مفاتيح مضمونة لقلب المرأة



لا يوجد وصفة سحرية لجذب شخص لك أو لفت انتباه فتاة تحبها، لكن هناك عدد من الأمور التى تعشقها المرأة وصفات تطمح كل فتاة أن تجدها فى فارس أحلامها، وعلى رأسها بالطبع الرومانسية والاهتمام فهما عوامل أساسية تجذب نحو شخص تحبه أو ربما تفكر فى الارتباط به، وهذا ما أكدته ندى الجميعى استشارى العلاقات الزوجية والأسرية قائلة : من الضرورى أن يعرف الرجل طبيعة المرأة التي يحبها ومفاتيح شخصيتها حتى يمكن من دخول قلبها، لكن توجد سمات عامة يتفق عليها الجميع، لذا فاحرص على فعلها إن أردت أن تخطف قلب حبيتك.







عرفها إنك فاكرها:

لا يستغرق الأمر وقتًا طويلاً لإرسال رسالة نصية، ولا شىء أفضل من أن تفعل ذلك فى وسط يومك المشغول لتؤكد لها بذلك أنك تتذكرها رغم انشغالك وتهتم بالتواصل معها، لا يشترط أن تكون الرسالة غارقة فى الرومانسية لكن حتى لو أرسلت لها مزحة أو "كوميك" أو رسالة بسيطة جدًا سيجعلها ذلك تشعر بالسعادة.



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الكلام الحلو مهم:يؤمن الكثير من الرجال أن التعبير عن الحب بالأفعال أهم من الكلام، وينسون أن الكلام أيضًا مهم، خاصة للنساء، حتى لو كانت تعرف أنك تراها جميلة وذكية ولطيفة من المهم أن تؤكد لها ذلك بالكلام من وقتٍ لآخر.فاجئها :أكثر ما يجذب انتباه الأنثى، هو أن شريك حياتها يفكر بها ويخطط من أجل إسعادها، فعلى الرغم من أن هديتك لها بالطبع تنال إعجابها، لكن إذا كانت مفاجأة غير متوقعة لها فبالطبع ستسعد لها أكثر وأكثر، ولا مانع من أن تستيقظ فتجد بجوارها باقة من الورد مرفقة برسالة رقيقة، أو تنظر في المرآة فتجد عبارة "بحبك".ضحكها :كما أوضحت خبيرة العلاقات أنه يعتبر الضحك وروح الفكاهة والمرح أسرع الطرق لقلب المرأة، فهى تمتلك قلب طفلة مهما كبرت لذلك تنجذب المرأة كثيرا لمن يخرج تلك الطفلة التي بداخلها فلا تتردد أبدا أن تأخذها في نزهة إلى "الملاهي" أو حفلة سينما لمشاهدة أحد الأفلام الكوميدية، ولا سيما من إلقاء النكت لها من حين لآخر ولكن احذر أن تكون سخيفا فتنفر منك شريكة حياتك وتشعر بالملل عندما تكون بصحبتك.شجعها :تحتاج كل امرأة لمزيد من الدعم والتشجيع من قبل شريك حياتها، فإذا كنت تريد أن تخطف قلبها اجعلها تشعر أنك تدعمها وتقف بجانبها لتحقيق هدف خاص بها حتى ولو كان بسيطا من وجهة نظرك، فإنه لا محالة يمثل خطوة كبيرة بالنسبة لها وتريدك أن تكون مصدر دعم ومساندة لها.