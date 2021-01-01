تريندات طلاء الأظافر فى شتاء 2022.. الأبيض جوكر الموسم



تريندات طلاء الأظافر تريندات طلاء الأظافر

بدأت تظهر ملامح موضة فصل الشتاء 2022 خلال هذه الفترة، من ألوان وتصميمات ملابس وقطع ديكور وتصفيفات الشعر، وأحذية، وأخيراً ألوان طلاء الأظافر، وتجمع بين الألوان الفاتحة والداكنة أيضاً، والتى تتوافق مع جميع الأذواق وكذلك ألوان الملابس وأجواء فصل الشتاء، لذلك نستعرض فى هذا التقرير، تريندات ألوان طلاء الأظافر موضة شتاء 2022، وفقاً لما ذكره موقع "thezoereport"، والتى يمكن وضعها عند الذهاب للعمل أو التنزه مع الأصدقاء أو عند حضور إحدى الحفلات سواء خطوبة أو زفاف أو رأس السنة.



تريندات ألوان طلاء الأظافر موضة شتاء 2022



لون اللؤلؤ الأبيض

يعتبر لون الطلاء الأبيض اللؤلؤي من تريندات ألوان طلاء الأظافر بفصل شتاء 2022، ولأنه من الألوان الأحادية فيتوافق مع ألوان الملابس المختلفة التى ترتديها المرأة خلال فصل الشتاء، ويعد لون "جوكر" ملائما لكل الملابس والمناسبات.



اللون الأحمر



يعتبر اللون الأحمر من ألوان طلاء الأظافر السائدة بفصل الشتاء عام 2022، ويتوافق مع ألوان البشرة سواء داكنة أوفاتحة، وتتوافق مع بعض ألوان الملابس، ويمكن وضعه عند الذهاب للعمل أو حضور إحدى الحفلات.



لون أزرق فاتح



يعتبر اللون الأزرق الفاتح من الألوان السائدة بشتاء 2022، ويتوافق مع ألوان الملابس المختلفة، ومن الألوان التى تساعد على الشعور بالهدوء .

اللون الأخضريتوقع أن يكون اللون الأخضر من اتجاهات ألوان الأظافر الشائعة فى شتاء 2022، ومن الألوان المفضلة للكثيرات من مشاهير النساء مثل عارضة الأزياء، جيجى حديد، كما يتوافق مع ألوان الملابس المختلفة، وجميع ألوان البشرة.لون أسود برونزىيعتبر لون طلاء أسود برونزي من الألوان السائدة خلال العام المقبل، ويمكن وضعه عند الذهاب لإحدى الحفلات، ويتوافق مع ألوان الملابس المختلفة، وكذلك ألوان البشرة، مما يساعد المرأة فى الحصول على إطلالة أنيقة.







