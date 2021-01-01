لفقدان الوزن بسرعة.. 4 طرق سهلة لإذابة دهون البطن فى وقت قصير



لفقدان الوزن بسرعة لفقدان الوزن بسرعة

تكافح حقا للتخلص من دهون البطن العنيدة؟ حسنًا ، إن فقدان الوزن ككل ليس بالأمر السهل ، بل إن فقدان دهون البطن أمر صعب، من التغيير في النظام الغذائي إلى الروتين اليومي ، يعد فقدان الوزن أحد أكثر المهام صعوبة التي قد يواجهها الشخص.



ووفقا لتقرير موقع " healthsite"، نقدم بعض النصائح التى تساعد على انقاص دهون البطن



1: تحقق من السعرات الحرارية التي تتناولها



يجب على من يحاول إنقاص وزنه أن يستهلك 50٪ من إجمالي السعرات الحرارية في اليوم في النصف الأول من اليوم ، ويفضل أن يكون ذلك خلال وقت الغداء، لأن القوة الهضمية للفرد هي الأقوى في هذا الوقت من اليوم.

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2: قلل من تناول الكربوهيدرات المكررةتعتبر الكربوهيدرات المكررة أمرًا مهمًا إذا كان هدفك هو فقدان دهون البطن، راقب ما تأكله ، وابتعد عن المشروبات المحلاة، والحلويات، والمعكرونة ، والخبز الأبيض ، وخاصة الأطعمة الغنية بالزيت.03: ابدأ يومك بمياه الحلبةماذا تشرب عندما تستيقظ في الصباح؟ الماء العادي أليس كذلك؟ إذا كنت ممن يحاولون التخلص من دهون البطن ، ابدأ يومك بتناول الحلبة المنقوعة في الماء طوال الليل في الصباح (على معدة فارغة). يجب أيضًا شرب الكثير من الماء الدافئ طوال اليوم ، كلما شعرت بالعطش.04: قم بتضمين اليوجا إلى روتينك اليوميما الذي يمكن أن يكون أفضل من بعض اليوجا عندما تكون في رحلة إنقاص الوزن؟ يعد المشي السريع عن طريق إمساك بطنك لمدة 30 دقيقة طريقة أخرى فعالة لفقدان دهون البطن بسرعة، يمكنك أيضًا تضمين اليوجا، ولكن قبل ذلك استشر استشارة طبيب أو طبيب قبل إجراء أي تغييرات على نظامك الغذائي اليومي.