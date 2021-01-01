نشرت وسائل الإعلام المصرية صورة للسيدة الأوكرانية العارية، التي تسبب في أزمة بمنطقة التجمع الأول بمصر.
وألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة في مصر، القبض على إحدى السيدات بعد ظهورها عارية في "بلكونة" إحدى الشقق بمنطقة التجمع الأول.
وقام الجيران باستدعاء الشرطة لها، وتمّ التحفظ عليها واقتيادها لقسم شرطة التجمع الأول لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.
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التعليقات على شاهد.. وسائل إعلام مصرية تنشر فيديو جديد لسيدة الشرفة
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