شاهد.. وسائل إعلام مصرية تنشر فيديو جديد لسيدة الشرفة

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فيديو جديد لسيدة الشرفة

نشرت وسائل الإعلام المصرية صورة للسيدة الأوكرانية العارية، التي تسبب في أزمة بمنطقة التجمع الأول بمصر.

وألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة في مصر، القبض على إحدى السيدات بعد ظهورها عارية في "بلكونة" إحدى الشقق بمنطقة التجمع الأول.

وقام الجيران باستدعاء الشرطة لها، وتمّ التحفظ عليها واقتيادها لقسم شرطة التجمع الأول لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

وقامت السيدة بالخروج إلى الشارع وهي عارية بشكل تام، ما آثار غضب الأهالي الذين أسرعوا إلى استدعاء الشرطة.

وتفحص جهات التحقيق، ملف السيدة المرضي ومدى إمكانية معاناتها من أمراض نفسية أو عصبية تدفعها للإقدام على هذا التصرف المجرم قانونًا.

https://www.facebook.com/watch/?v=890655941638064

المصدر: وسائل إعلام مصرية

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