أكد أنور سلامة، نجم الأهلي السابق، أن أداء منتخب مصر أمام الأردن لم يكن مقنعاً.
وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "حضرة المواطن " "لا أعلم هل يتشاور كارلوس كيروش مع الجهاز المعاون، أعتقد أن هذا الأمر لا يحدث خلال المباريات".
وزاد: "مستوى المنتخب أمام الأردن في الشوط الأول لم يكن جيداً وكان هناك تراخي وعدم البداية بتشكيل مميز منذ البداية وهذا الأمر يحدث كثيرا".
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التعليقات على أنور سلامة: كيروش لا يستمع لمساعديه.. وهناك فارق بين اللاعب المحلي والدولي
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