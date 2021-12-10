أنور سلامة: كيروش لا يستمع لمساعديه.. وهناك فارق بين اللاعب المحلي والدولي



كيروش كيروش

أكد أنور سلامة، نجم الأهلي السابق، أن أداء منتخب مصر أمام الأردن لم يكن مقنعاً.



وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "حضرة المواطن " "لا أعلم هل يتشاور كارلوس كيروش مع الجهاز المعاون، أعتقد أن هذا الأمر لا يحدث خلال المباريات".



وزاد: "مستوى المنتخب أمام الأردن في الشوط الأول لم يكن جيداً وكان هناك تراخي وعدم البداية بتشكيل مميز منذ البداية وهذا الأمر يحدث كثيرا".

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وواصل: "اختيارات كارلوس كيروش مع متنخب مصر ليس فيها عناصر جديدة، وهناك اختلاف بين اللاعب الدولي والمحلي، وبعض اللاعبين لا يستحقون التواجد مع الفراعنة".واختتم: "اللاعبون الكبار أمثال الشناوي والونش وحجازي وحمدي فتحي يقدمون مستويات جيدة، والمنتخب يحتاج لإعادة هيكلة خلال الفترة المقبلة، ومنتخب الأردن تفوق على مصر في كل شئ".