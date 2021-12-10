أنور سلامة: كيروش لا يستمع لمساعديه.. وهناك فارق بين اللاعب المحلي والدولي

آخر الأخباراخبار الرياضة › أنور سلامة: كيروش لا يستمع لمساعديه.. وهناك فارق بين اللاعب المحلي والدولي

صورة الخبر: كيروش
كيروش

أكد أنور سلامة، نجم الأهلي السابق، أن أداء منتخب مصر أمام الأردن لم يكن مقنعاً.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "حضرة المواطن " "لا أعلم هل يتشاور كارلوس كيروش مع الجهاز المعاون، أعتقد أن هذا الأمر لا يحدث خلال المباريات".

وزاد: "مستوى المنتخب أمام الأردن في الشوط الأول لم يكن جيداً وكان هناك تراخي وعدم البداية بتشكيل مميز منذ البداية وهذا الأمر يحدث كثيرا".

وواصل: "اختيارات كارلوس كيروش مع متنخب مصر ليس فيها عناصر جديدة، وهناك اختلاف بين اللاعب الدولي والمحلي، وبعض اللاعبين لا يستحقون التواجد مع الفراعنة".

واختتم: "اللاعبون الكبار أمثال الشناوي والونش وحجازي وحمدي فتحي يقدمون مستويات جيدة، والمنتخب يحتاج لإعادة هيكلة خلال الفترة المقبلة، ومنتخب الأردن تفوق على مصر في كل شئ".

المصدر: elbalad

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على أنور سلامة: كيروش لا يستمع لمساعديه.. وهناك فارق بين اللاعب المحلي والدولي

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
82439

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager