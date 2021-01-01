إعصار تاريخي يضرب أمريكا.. عشرات القتلى في عدد من الولايات



إعصار تاريخي يضرب أمريكا إعصار تاريخي يضرب أمريكا

تواجه الولايات المتحدة الأمريكية إعصار تاريخي هو الأسوأ منذ سنوات، حيث اجتاحت عواصف متفرقة 4 ولايات أمريكية، ما دفع حاكم ولاية كنتاكي لإعلان حالة الطوارئ بعد الإبلاغ عن أضرار كبيرة وخسائر في الأرواح.



واجتاحت أعاصير أربع ولايات أمريكية هي ميزوري واركنساو وكنتاكي وتينيسي فيما صدرت تحذيرات متعلقة بإيلينوي.



عشرات القتلى وطوارئ في كنتاكي

قال حاكم ولاية كنتاكي الأمريكية، آندي بيشير، "أخشى أن يكون الإعصار قد قتل أكثر من 50 شخصا في كنتاكي.. وربما بين 70 و100 شخص، الأمر مروع".

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وأعلن حاكم الولاية حالة الطوارئ بسبب الإعصار الذي خلف أضرارا جسيمة في مقاطعات كنتاكي الغربية، وفقا لصحيفة "واشنطن بوست".كما أكد حاكم ولاية كنتاكي أن الأعاصير التي تشهدها الولاية هي الأكثر دمارا في تاريخها، معلنا ارتفاع حصيلة الضحايا لأكثر من 70 قتيلا.فيما قال خبراء بالطقس إن الإعصار "كان طويل الأمد وقويا بشكل غير معتاد في مثل هذا الوقت من العام".وأشارت صحيفة نيويورك تايمز إلى أن أكثر من 100 شخص كانوا داخل مصنع للشمع في مدينة مايفيلد، بولاية كنتاكي، عندما بدأ الإعصار.وأدى الإعصار التاريخي إلى مصرع عدة أشخاص، وإلى دمار واسع في الممتلكات في عدد من الولايات.أضرار بمستودع لشركة أمازونهرع ما لا يقل عن 100 مركبة طوارئ على مستودع لشركة أمازون بالقرب من إدواردسفيل بولاية إيلينوي، حيث انهار جدار كان بطول ملعب كرة قدم، كما انهار السقف فوقه.وذكر متحدث باسم شركة أمازون في بيان أن الشركة تقيم الوضع والأضرار التي لحقت بالمخزن.وأضاف أن "سلامة ورفاه موظفينا وشركائنا أولويتنا القصوى الآن.. ندرس الوضع حالياً وسنشارك معلومات إضافية لدى ورودها".وتسعى السلطات في الولاية لإنقاذ الموظفين في المنشأة التي دُمر ثلثها، حيث كان الموظفون يعملون في دواما ليليا لتسليم طلبيات قبل أعياد الميلاد.ولم يتضح عدد الأشخاص الذين أصيبوا جراء انهيار سقف المستودع، لكن خدمات الطوارئ المحلية قالت إنه تسبب في "حدوث خسائر جماعية".وقال حاكم إيلينوي جي بي برايتزر "صلواتي لأهالي إدواردسفيل هذا الليل"، مضيفا أن "شرطة ولاية إيلينوي ووكالة إدارة الكوارث تنسقان عن كثب مع المسؤولين المحليين، وسأواصل مراقبة الوضع".أعاصير وعواصف تضرب الولاياتتزامن إعصار ولاية كنتاكي مع عواصف أخرى ضربت ولايات أمريكية عدة، بينها ميزوري وأركنساو وتينيسي، كما صدرت تحذيرات متعلقة بولاية إيلينوي.في ولاية أركنساو، لقي شخص مصرعه وحوصر 20 آخرون بعدما اجتاح إعصار "دار مونيت مانور" للمسنين، حسبما أفادت وسائل إعلام أمريكية، مضيفة أن شخصاً آخر لقي حتفه في مكان آخر بالولاية.وقال المسؤول في مقاطعة كريجهيد، مارفن داي إن رجال الإنقاذ تمكنوا من إخراج العالقين في المبنى الذي "لحقت به أضرار بالغة".وفي ولاية تينيسي، لقي شخصان على الأقل حتفهما في حوادث مرتبطة بالعاصفة، حسبما نقلت وسائل إعلام محلية عن مسؤول في إدارة الطوارئ.وأبلغت السلطات في إلينوي وميسوري وكنتاكي وتينيسي عن خسائر بشرية وأضرار كارثية أخرى.كما طلب من السكان ملازمة بيوتهم، حفاظا على أرواحهم، فيما تعمل الفرق المختصة على مساعدة المتضررين، وتقوم فرق الإنقاذ بدورها بعمليات تفتيش في الأماكن المتضررة.وتوقع الخبراء أنه إذا استمر الإعصار دون انقطاع بمساره على الأرض، والذي تجاوز طوله 240 ميلا، فمن المرجح أن يحتل "المرتبة الأولى كأطول مسار إعصار في تاريخ الولايات المتحدة، والأول الذي يعبر في أربع ولايات".وأدى الإعصار إلى انقطاع الكهرباء والاتصالات، وتوقف حركة السير في بعض الطرقات نتيجة قطعها بسبب الأشجار والحطام المتطاير، فيما انقلب قطار بفعل الرياح القوية أثناء مروره عبر مقاطعة هوبكنز بولاية كنتاكي.وكانت الهيئة الوطنية الأمريكية للأرصاد الجوية، أصدرت تحذيرات من الإعصار، مساء الجمعة، في ولايات عدة بينها أركنسا وتينيسي وميزوري.من جانبه، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم السبت، إن الأعاصير التي ضربت وسط الولايات المتحدة مأساة تفوق التصور.وكتب بايدن في تغريدة على تويتر "تلقيت إيجازا هذا الصباح عن الأعاصير المدمرة التي اجتاحت وسط الولايات المتحدة"، مشيرا إلى أن فقدان شخص لأفراد أسرته في عاصفة مثل هذه "مأساة لا يمكن تصورها".وتابع الرئيس الأمريكي بايدن "نحن نعمل مع حكام الولايات لضمان حصولهم على ما يحتاجون إليه مع استمرار البحث عن ناجين وتقييم الأضرار".