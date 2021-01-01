

متوافقة مع جميع هواتف آيفون.. تعرف على سعر سماعات AirPods Pro في مصر متوافقة مع جميع هواتف آيفون.. تعرف على سعر سماعات AirPods Pro في مصر

تعد ايربودز آيفون برو، من أحدث السماعات اللاسلكية التابعة لشركة آبل، وتمتاز ايربودز ايفون برو بالعديد من الميزات الرائعة أبرزها تصميم جديد صغير ووزن أخف مريح للأذن.



ايربودز ايفون برو

تضم سماعات ايربودز آيفون برو، مجموعة من الميزات المذهلة والجديدة من بينها ميزة لدعم صوت أفضل أثناء الاستماع والسير في الأماكن المزدحمة، وميزة حجب الضوضاء



سعر سماعة آبل ايربودز برو

تتوفر سماعة الأذن اللاسلكية الجديدة من آبل ايربودز برو في مصر مقابل سعر حوالي 3 آلاف و500 جنيه مصري.

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airpods pro مميزات وعيوبتدعم سماعة الأذن اللاسلكية AirPods Pro، جميع هواتف آيفون العاملة بالإصدار iOS 13.2 والإصدارات الأحدث، وتشمل عددا من الميزات التي أعلنت شركة آبل عنها، وهي كالآتي:- تلقى تنبيهات عند انخفاض مستوى البطارية لسماعات ايربودز.- ميزة ضبط مستوى الصوت تلقائيا، والتي تعمل على تضخيم الأصوات الهادئة وضبطها مع ما يناسب سمع كل مستخدم.- توفر ايربودز برو جودة صوت فائقة من خلال ميزة Adaptive EQ، لتوفير أفضل تجربة للاستماع.- تدعم ايربودز برو ميزة حجب الضوضاء، بفضل برمجيات متطورة تعمل كعازل للصوت لإزالة الضجيج في الخلفية للتركيز على ما يستمع إليه المستخدموتمتاز سماعات ايربودز آيفون برو بمستشعر قوى للتحكم السهل في الموسيقى والمكالمات الهاتفية، كما تتيح عمر بطارية يصل إلى 6 ساعات من الاستماع وما يصل إلى 30 ساعة من وقت الاستماع الإجمالي مع علبة الشحن.وتتمتع ايربودز آيفون برو بعدد من الميزات مع الترقيات والتحسينات الجديدة إلى جانب Adaptive EQ التي تقدم صوت مذهل، توفر تقنية Dolby Atmos للصوت المكاني، مع ميزة مقاومة للتعرق والماء .