مواصفات وأسعار هاتف Motorola Edge S30

خلال مؤتمر الإعلان عن الهاتف Edge X30، أعلنت شركة موتورولا أيضا، عن الهاتف Motorola Edge S30، مع مواصفات رائدة، ولكنها أقل من الموجودة في هاتف X30، حيث يضم معالج Snapdragon 888+ ويعمل بنظام Android 11، بدلا من Snapdragon 8 Gen 1 ونظام Android 12، وكاميرا أمامية أقل، ولكن الكاميرا الخلفية الرئيسية أفضل، وتأتي بدقة 108 ميجا بكسل، والمواصفات الأخرى جيدة للغاية، والسعر أكثر من رائع، وفيما يلي دعونا نتعرف على، سعر ومواصفات الهاتف Motorola Edge S30.
مواصفات الهاتف إيدج إس 30
شاشة هذا الهاتف، تأتي من فئة LCD، حجمها 6.8 بوصة، بدقة 2460×1080 بكسل، وبمعدل تحديث 144 هرتز، وتدعم HDR10، كما أن معالج تشغيل الهاتف Motorola Edge S30، ثماني النواة، ويأتي من فئة Qualcomm Snapdragon 888+ 5G، المصنوع بتكنولوجيا 5 نانومتر، ومعالج الرسوميات، من فئة Adreno 660، بالإضافة إلى أن ذاكرة التخزين، تأتي بسعة 128 أو 256 جيجا بايت، وذاكر الوصول العشوائية، تأتي بسعة 6 أو 8 أو 12 جيجا رام، مع العلم بأن الهاتف، يعمل بواجهة MYUI 2.0، التي تستند على نظام Android 11.
الهاتف Motorola Edge S30، يضم كاميرا أمامية، بدقة 16 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.2، وتدعم تصوير الفيديوهات بدقة 1080 بكسل، بمعدل 30 إطارا في الثانية، كما أن الهاتف يضم، 3 كاميرات في الخلف، الكاميرا الرئيسية، تأتي بدقة 108 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/1.9، والكاميرا فائقة الاتساع، بدقة 13 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.2، والكاميرا المسؤولة عن استشعار معلومات العمق، تأتي بدقة 2 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.4، والكاميرات الخلفية، تضم فلاش LED مزدوجا، وتدعم تصوير الفيديوهات بجودة 4K، بمعدل 30 إطارا في الثانية.
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