ظهر في الأسواق العالمية مؤخرا جهاز جديد صمم ليكون أحد أفضل الهواتف المصفحة المخصصة لعشاق المغامرات في الطبيعة.
ويأتي هاتف Ulefone Power Armor 13 الجديد بهيكل متين جدا مصنوع من المعدن والبلاستيك، ومحمي بطبقات من المطاط الذي يوفر له حماية ممتازة من الماء والغبار والصدمات، كما جهزت شاشته بطبقات من الزجاج المقاوم للخدوش والكسر.
وحصل الجهاز على شاشة IPS LCD بمقاس 6.81 بوصة بدقة (2400/1080) بيكسل، ترددها 120 هيرتزا، ومعدل سطوعها 386 شمعة/م تقريبا.
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التعليقات على هاتف أندرويد جديد مقاوم للكسر والماء ومجهز ببطارية فائقة!
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