Oppo تعلن عن هاتف أندرويد متطور قابل للطي

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Oppo تعلن عن هاتف أندرويد متطور قابل للطي

كشفت Oppo عن بعض مواصفات هاتفها الأحدث القابل للطي الذي ستنافس من خلاله أجهزة سامسونغ وهواوي من نفس الفئة.

وأشارت الشركة إلى أنها ستعلن عن هاتفها الحديث Find N رسميا منتصف الشهر الجاري، وأن الجهاز سيحصل على العديد من الميزات تجعله من بين أفضل الهواتف القابلة للطي المطروحة حاليا.

وتبعا لأحدث التسريبات فإن الهاتف سيحصل على هيكل متين مصنوع من المعدن والزجاج المضاد للصدمات والخدوش، وسيجهز بشاشة أساسية مرنة من نوع OLED بمقاس 8 بوصات بدقة +QHD وتعمل بتقنية LTPO.

كما سيحصل الهاتف على شاشة خارجية بمقاس 6.5 بوصة بدقة Full HD، ترددها يعادل 60 هيرتزا، وسيزود بكاميرا أساسية ثلاثية العدسة بدقة (50+13+16) ميغابيكسل.

وسيعمل الهاتف بنظام Android 11 مع واجهات ColorOS 12، وسيزود بمنفذين لشرائح الاتصال، وشرائح مودم للاتصال بشبكات 5G، وبطارية بسعة 4500 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 65 واطا.

المصدر: روسيا اليوم

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