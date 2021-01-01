كشفت Oppo عن بعض مواصفات هاتفها الأحدث القابل للطي الذي ستنافس من خلاله أجهزة سامسونغ وهواوي من نفس الفئة.
وأشارت الشركة إلى أنها ستعلن عن هاتفها الحديث Find N رسميا منتصف الشهر الجاري، وأن الجهاز سيحصل على العديد من الميزات تجعله من بين أفضل الهواتف القابلة للطي المطروحة حاليا.
وتبعا لأحدث التسريبات فإن الهاتف سيحصل على هيكل متين مصنوع من المعدن والزجاج المضاد للصدمات والخدوش، وسيجهز بشاشة أساسية مرنة من نوع OLED بمقاس 8 بوصات بدقة +QHD وتعمل بتقنية LTPO.
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التعليقات على Oppo تعلن عن هاتف أندرويد متطور قابل للطي
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