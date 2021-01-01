مواصفات وأسعار هاتف Tecno Pova Neo

الآن وعلى غير المتوقع، قامت شركة تكنو، بإزاحة الستار رسميا عن، الهاتف Tecno Pova Neo، بسعر جيد للغاية، ومواصفات رائعة، حيث يأتي هذا الهاتف الجديد، مع شاشة بمعدل تحديث 120 هرتز، وبطارية ضخمة جدا مقارنة بالمنافسين، بالإضافة إلى كاميراتين في الخلف، وذاكرة تخزين جيدة، ولكن المعالج ضعيف نسبيا، ومع ذلك دعونا نتعرف على، سعر ومواصفات الهاتف Tecno Pova Neo.
مواصفات هاتف Pova Neo
هاتف تكنو الجديد، مصمم حول شاشة IPS LCD، حجمها 6.8 بوصة، وبدقة 1640×720 بكسل، وبمعدل تحديث 120 هرتز، كما أنها تحتوي على، ثقب بشكل النوتش في المنتصف، من أجل كاميرا أمامية، بدقة 8 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.0، والشاشة تحتوي أيضا على فلاش LED مزدوج، وبخصوص الكاميرات الخلفية، فالكاميرا الرئيسية، تأتي بدقة 13 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/1.8، والكاميرا الثانية، عبارة عن كاميرا ماكرو، وتأتي بدقة 2 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.4، والكاميرات الخلفية، تحتوي بجانبها على فلاش LED رباعي، وتدعم تصوير الفيديوهات بدقة 1080 بكسل، بمعدل 30 إطارا في الثانية.
يتم تشغيل هذا الهاتف، بمعالج ثماني النواة، من فئة Mediatek Helio P22، المبني على تقنية 12 نانومتر، بجانب معالج رسوميات، من فئة PowerVR GE8320، بالإضافة إلى أن الهاتف Tecno Pova Neo، يعمل بنظام Android 11، مع واجهة مستخدم HIOS 7.6، ويتوفر بذاكرة داخلية، سعتها 64 جيجا بايت، وذاكرة عشوائية، سعتها 4 جيجا رام، مع العلم بأن الذاكرة الداخلية، قابلة للاتساع، من خلال منفذ microSD.
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