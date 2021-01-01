شركة Blue Origin تطلق صاروخا إلى الفضاء يحمل سياحا

أعلنت شركة Blue Origin أنها ستطلق صاروخ New Shepard المتعدد الاستخدام مع 6 سياح على متنه إلى الفضاء يوم السبت.
ومن المقرر إطلاق الصاروخ من منصة "كورن رانتش" في ولاية تكساس الأمريكية عند الساعة 9:45 صباح السبت بتوقيت الساحل الشرقي الأمريكي (17:45 بتوقيت موسكو).
ويضم الطاقم لورا شيبارد تشارتشلي، ابنة أول أمريكي في الفضاء الان شيبارد، ومقدم برنامج Good Morning America لقناة "أي بي سي" مايكل ستراكان، إلى جانب 4 سياح يشاركون في الرحلة مقابل الأموال، وهم رجل الأعمال ديلان تايلور والمستثمر إيفان ديك، ورجل الأعمال لين بيس مع زوجته كاميرون بيس.
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