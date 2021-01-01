شركة Blue Origin تطلق صاروخا إلى الفضاء يحمل سياحا

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شركة Blue Origin تطلق صاروخا إلى الفضاء يحمل سياحا

أعلنت شركة Blue Origin أنها ستطلق صاروخ New Shepard المتعدد الاستخدام مع 6 سياح على متنه إلى الفضاء يوم السبت.

ومن المقرر إطلاق الصاروخ من منصة "كورن رانتش" في ولاية تكساس الأمريكية عند الساعة 9:45 صباح السبت بتوقيت الساحل الشرقي الأمريكي (17:45 بتوقيت موسكو).

ويضم الطاقم لورا شيبارد تشارتشلي، ابنة أول أمريكي في الفضاء الان شيبارد، ومقدم برنامج Good Morning America لقناة "أي بي سي" مايكل ستراكان، إلى جانب 4 سياح يشاركون في الرحلة مقابل الأموال، وهم رجل الأعمال ديلان تايلور والمستثمر إيفان ديك، ورجل الأعمال لين بيس مع زوجته كاميرون بيس.

وهذه هي ثالث رحلة سياحية إلى الفضاء للشركة في العام الحالي.

ومن المتوقع أن تستغرق الرحلة 11 دقيقة، وستنقل المركبة السياح إلى ارتفاع نحو 105 كيلومترات فوق سطح الأرض، مع تخطي حدود الغلاف الجوي للأرض.

ويترأس شركة Blue Origin مؤسس "أمازون" الملياردير جيف بيزوس، الذي شارك في أول رحلة سياحية إلى الفضاء يوم 20 يوليو.

المصدر: روسيا اليوم

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