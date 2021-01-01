

فيسبوك يطرح خدمة جديدة لإنقاذ المطرودين من حساباتهم فيسبوك يطرح خدمة جديدة لإنقاذ المطرودين من حساباتهم

طرح موقع فيسبوك Facebook، ميزة جديدة تقدم دعما مباشر لمساعدة المستخدمين ‏الذين تم حظرهم من الدخول إلى حساباتهم.



وبحسب ما ذكره موقع "theverge" التقني، قال فيسبوك، إنه يختبر حاليا، خدمة "دردشة مباشرة" لبعض المستخدمين الناطقين باللغة الإنجليزية على مستوى العالم، بما في ذلك المبدعين، الذين تم حظر دخولهم إلى حساباتهم على المنصة.



فيسبوك يطرح خدمة فورية لإنقاذ من طردوا من حساباتهم ‏

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ووفقا لبيان الشركة، فإنها تعد المرة الأولى التي تقدم فيها "فيسبوك" دعما مباشرا لهذه المشكلة، مضيفة أنها تهتم بالأشخاص الذين لا يمكنهم تسجيل الدخول إلى حساباتهم، إما بسبب نشاط غير عادي أو لأنهم انتهكوا معايير المجتمع الخاصة بها.

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وتشمل التغييرات الأخرى التي أعلنت عنها فيسبوك هذا الأسبوع، تعديلا أفضل للتعليقات مع حظر الكلمات الرئيسية، ومساعدة الإشراف التي يمكنها إخفاء التعليقات تلقائيًا مع الروابط أو الصور، والقدرة على حظر مستخدم إلى جانب أي حسابات جديدة يحاولون إجراؤها لاحقا، ومكان مخصص للعرض التعليقات المخفية.وكما أضاف "فيسبوك" القدرة على البث المشترك مع ما يصل إلى ثلاثة ضيوف إضافيين، كم أصبح بإمكان المستخدمين مشاركة عمليات البث المباشر هذه كقصص على المنصة، وستظهر أعلى خلاصات المتابعين.وبالإضافة إلى ذلك، طرح عملاق التواصل الاجتماعي، ميزات مخصصة لإضافة الشارات وامتيازات الصف الأول التي تسهل على المضيف معرفة وقت مشاهدة المتابعين بشكل خاص.وأخيرا، أصبح بإمكان مستضيفي البث المباشر إضافة روابط مميزة يمكن للمشاهدين النقر عليها دون مغادرة الفيديو، واستطلاعات الرأي التي تعمل عبر تطبيق الهاتف المحمول على غرار إصدار سطح المكتب.