

ارتفاع سعر جاك JS3 موديل 2022 في مصر ارتفاع سعر جاك JS3 موديل 2022 في مصر

باعتبارها الوكيل المحلي لسيارات جاك الصينية أعلنت مجموعة القصراوي عن زيادة سعرية على سيارتها JS3 في السوق المصري، حيث تنتمي هذه السيارة لفئة مركبات كروس أوفر وSUV، وتقدم الشركة موديل 2022 بفئتين أسعارهما كالتالي بعد الزيادة:



- فئة أولى من 254 ألف و900 جنيه إلى 256 ألف و900 جنيه (زيادة 2000 جنيه).



- فئة ثانية من 274 ألف و900 جنيه إلى 277 ألف و900 جنيه (زيادة 3000 جنيه).

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وتحمل هذه السيارة محرك مكون من 4 اسطوانات بسعة 1600 سي سي وبقوة 118 حصان و150 نيوتن متر من عزم الدوران، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي من فئة CVT.وتشمل أهم التجهيزات بهذا الموديل التجهيزات التالية:- 6 وسائد هوائية.- أنظمة المكابح ABS وEBD وBA.- نظام ثبات الكتروني.- مصابيح أمامية LED نهارية.- مصابيح خلفية LED.- مرايات جانبية كهربائية.- عجلة قيادة متعددة الوظائف مغطاة بالجلد.- تكييف هواء أوتوماتيكي.- مقعد للسائق بخاصية التدفئة وقابل للتعديل في 6 اتجاهات.- مانع لإدارة المحرك لحماية السيارة من السرقة.- كاميرا بزاوية 360 درجة.- سنسور خلفي.- مقاعد جلدية باللون الأسود.- شاشة 10.25 بوصة باللمس لتشغيل النظام الترفيهي والملاحي بالسيارة.- فتحة سقف كهربائية.- مثبت سرعة.- نظام صوتي يضم 6 سماعات.