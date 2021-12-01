

الذهب يستقر في الأسواق خلال أسبوع الذهب يستقر في الأسواق خلال أسبوع

أظهر سعر الذهب في مصر استقرارا في نهاية تعاملات اليوم السبت منذ الاسبوع الماضي وبدون أي تغيير علي مستوي محلات الصاغة.



وبحسب موقع إيجيبت جولد برايس المتخصص في اسعار المشغولات الذهبية، فقد سجل سعر الجرام من عيار 21 الأوسع انتشارا نحو 784 جنيها .



وبلغ سعر الجرام من عيار 24 الأعلي فئة نحو 896 جنيها .

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ووصل سعر الجرام من عيار 18 الأوسط بين أعيرة الذهب نحو 672 جنيها .وبلغ سعر الجرام من عيار 14 الأدني فئة نحو 523 جنيهاوسجل سعر الجنيه الذهب نحو 6272 جنيها و كيلو الذهب نحو 896 ألف جنيه و أوقية الذهب نحو 27.9 ألف جنيهأسعار الذهب اليوم بالمصنعيةوتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.ويعد سعر الذهب اليوم في مصر معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي، وذلك في الوقت الذي تدهور فيه اقتصاد كثير من الدول، وأصبح الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء في مصر أو بباقي الدول العربية.