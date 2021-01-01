باستخدام الرقم القومي.. طريقة دخول منصة التعلم الإلكتروني بآداب عين شمس



كلية الآداب جامعة عين شمس كلية الآداب جامعة عين شمس



أعلنت كلية الآداب جامعة عين شمس طريقة الدخول على منصة التعلم الإلكتروني لكلية الآداب، باستخدام الرقم القومي في خانتي اسم المستخدم وكلمة المرورعلى الرابط التالي: أو من خلال مسح الكود (QR code) التالي:

https://asu2learn.asu.edu.eg/arts/





واشارت الكلية أنه في حالة عدم تمكن الطلاب من الدخول على المنصة، رجاءً الدخول على رابط الدعم الفني واستكمال البيانات المطلوبة، وكتابة المشكلة التي تواجهكم على الرابط التالي: أو من خلال مسح الكود (QR code) التالي:

https://forms.gle/SFuRJ9Fp2CJE4q2F7





وأكدت أدارة الكلية علي ضرورة إرفاق صورة واضحة لبطاقة الرقم القومي، بالإضافة إلى صورة كارنيه الكلية.

لمعرفة طريقة الدخول على منصة التعلم الإلكتروني للكلية، والتعامل مع المقررات عليها، يمكن الدخول

على الرابط التالي: أو من خلال مسح الكود (QR code) التالي:

https://bit.ly/ASU2LearnStudent

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كما نظم قطاع شئون التعليم والطلاب بكلية الآداب بجامعة عين شمس حفلا لتكريم مجلس اتحاد الطلاب تتويجا لجهود أعضائه في انجاز مهامه واتمام أعماله من الأنشطة الطلابية المختلفة خلال العام الجامعى ٢٠٢٠ / ٢٠٢١.وذلك تحت رعاية ا.د محمود المتيني رئيس الجامعة و ا.د عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، ا.د مصطفى مرتضى عميد الكلية ، واشراف ا.د حنان كامل وكيلة الكلية لشئون التعليم والطلاب ، وتنفيذ السيدة نعمات خليفة مديرة إدارة رعاية الشباب .تضمن الحفل تقديم الطلاب درع الاتحاد لكل من ا.د مصطفى مرتضى وا.د حنان كامل والسيدة نعمات خليفة عرفانا من الطلاب بالدور الكبير الذي يقومون به في دعم مجلس الاتحاد .وأعرب عميد الكلية عن سعادته بهذا الحفل الذى يعد تكليلا لجهود عام من الجد والاجتهاد في الظهور بالشكل اللائق للطالب الجامعى المتفوق في جميع المجالات و في تقديم أنشطة متميزة ومتنوعة من مسابقات وحفلات وندوات ومعسكرا ومنافسات بأنواعها وسط ظروف عامة قاسية تمر بها البلاد فى مواجهة انتشار فيروس كوفيد ١٩ .