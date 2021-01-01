باستخدام الرقم القومي.. طريقة دخول منصة التعلم الإلكتروني بآداب عين شمس

أعلنت كلية الآداب جامعة عين شمس طريقة الدخول على منصة التعلم الإلكتروني لكلية الآداب، باستخدام الرقم القومي في خانتي اسم المستخدم وكلمة المرورعلى الرابط التالي: أو من خلال مسح الكود (QR code) التالي:
https://asu2learn.asu.edu.eg/arts/
واشارت الكلية أنه في حالة عدم تمكن الطلاب من الدخول على المنصة، رجاءً الدخول على رابط الدعم الفني واستكمال البيانات المطلوبة، وكتابة المشكلة التي تواجهكم على الرابط التالي: أو من خلال مسح الكود (QR code) التالي:
https://forms.gle/SFuRJ9Fp2CJE4q2F7
وأكدت أدارة الكلية علي ضرورة إرفاق صورة واضحة لبطاقة الرقم القومي، بالإضافة إلى صورة كارنيه الكلية.
لمعرفة طريقة الدخول على منصة التعلم الإلكتروني للكلية، والتعامل مع المقررات عليها، يمكن الدخول
على الرابط التالي: أو من خلال مسح الكود (QR code) التالي:
https://bit.ly/ASU2LearnStudent
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