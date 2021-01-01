

إمكانيات قوية وسعر باهظ .. أفضل الهواتف القابلة للطي لعام 2021 إمكانيات قوية وسعر باهظ .. أفضل الهواتف القابلة للطي لعام 2021

شهد سوق الهواتف القابلة للطي، تطورا كبيرا خلال الأعوام الماضية، نظرا للميزات التي تقدمها هذه الأجهزة من خلال دمج مفهوم الهواتف الذكية مع مفهوم الجهاز اللوحي.



وبشكل عام، تتميز الهواتف القابلة للطي بتصميم جذاب وإمكانيات قوية، تمكنك من الاستمتاع بإمكانيات الهواتف الذكية العادية، مع قدرات الجهاز اللوحي، في جهاز محمول يمكنك حمله في جيبك، وفيما يلي نستعرض إليك أفضل الهواتف القابلة للطي في عام 2021.





أفضل الهواتف القابلة للطي لعام 2021

قد يعجبك أيضا...

1. هاتف سامسونج Galaxy Z Fold3 5G:زودت سامسونج هاتفها القابل للطي لعام 2021، Galaxy Z Fold3 5G، بتقنيات جديدة تأتي لأول مرة بهواتفها المتطورة المطوية، من بينها تقنية الكاميرا المخفية تحت الشاشة، إلى جانب دعم القلم S Pen الإلكتروني، ومقاومة الماء فقط بتصنيف IPX8.ويمتاز هاتف سامسونج Galaxy Z Fold3 القابل للطي، بشاشة داخلية من نوع Dynamic AMOLED 2X، وبقياس 7.6 بوصة، وبدقة 2208×1768 بكسل، تدعم سرعة تحديث تصل 120 هرتزا في الثانية.ويضم هاتف Galaxy Z Fold3 5G، شاشة خارجية من نوع AMOLED، بقياس 6.2 بوصة، تبلغ دقتها 832 × 2260 بكسل، وكما قيل من قبل ستتم حمايتها بواسطة بطبقة زجاج من نوع Gorilla Glass Victus، وتدعم أيضا معدل تحديث يبلغ 120 هرتزا في الثانية.ويتوفر هاتف سامسونج Galaxy Z Fold 3، مقابل سعر يبدأ من 1799 يورو (أي ما يعادل 33 ألف جنيه مصري).2. هاتف شاومي Mi Mix Fold:حققت شركة شاومي مبيعات خيالية من عملية البيع الأولى لهاتفها القابل للطي Mi Mix Fold، خلال العام الجاري 2021، ويمتاز الهاتف بشاشة مرنة تصبح بقياس 8.01 بوصة عند فتحها كجهاز لوحى، من نوع OLED إلى جانب شاشة خارجية ثانوية بقياس 6.52 بوصة، مع معدل تحديث عال قدره 90 هرتز في الثانية، كما أن الشاشة قادرة على تحمل الطى ل 200 ألف مرة، مع تقنية Dolby Vision HDR .ويباع هاتف شاومي Mi Mix Fold، مقابل سعر يبدأ من 1530 دولار (أي ما يعادل 23 ألف و900 جنيه مصري)، لنسخة 12 + 256 جيجابايت.3. هاتف هواوي Huawei Mate X2:أطلقت شركة هواوي إصدارها الخاص القابل للطي لعام 2021، والذي انطلق تحت اسم Huawei Mate X2، ويمتاز الهاتف بشاشة داخلية يبلغ قياسها 8 بوصات عند فتحها كـ "جهاز لوحي".ويضم هاتف Mate X2 القابل للطي، شاشة من نوع OLED بقياس 8 بوصات، وبدقة عرض FHD+، ومعدل تحديث يبلغ 90 هرتزا، ويتوفر الهاتف بسعر باهظ يبدأ من 2785 دولار (أي ما يعادل 43 ألف و600 جنيه مصري)، لنسخة 256 جيجابايت.