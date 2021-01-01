واتساب يطور ميزة جديدة لإرضاء 2 مليار مستخدم حول العالم.. تعرف عليها

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واتساب يطور ميزة جديدة لإرضاء 2 مليار مستخدم حول العالم.. تعرف عليها

يواصل تطبيق واتساب WhatsApp، طرح واختبار العديد من الخصائص والميزات والتي يحاول من خلالها الاستجابة لإحدى متطلبات ملياري مستخدم حول العالم.

وذكر موقع "gadgets 360"، رصد WABetaInfo المتعقب لأخبار واتساب، ميزة جديدة ضمن النسخة التجريبية للتطبيق مع التحديث الأخير لهواتف أندرويد، ستتيح للمستخدمين تحرير المستلمين قبل إرسال الوسائط.

واتساب يطور ميزة جديدة لتحرير جهات الاتصال المرسل إليهم الرسالة
وشارك الموقع المتتبع لخصائص واتساب الجديدة، لقطة شاشة تظهر خيار تحرير جهات الاتصال المرسل إليهم الرسالة، عندما يكون المستخدمون على وشك إرسال ملف وسائط جديد.

ووفقا لـ WABetaInfo، فإن ميزة التحرير الجديدة التي يتم اختبارها حاليا ضمن إصدار واتساب بيتا على أندرويد، ستمنح المستخدمين القدرة على تحديد المزيد من الأشخاص والمجموعات كمستلمين لمحتوى الوسائط، حتى لو كانوا في دردشة مختلفة.

وأشار فريق WABetaInfo، إلى أن الميزة تم اكتشافها في النسخة التجريبية واتساب بيتا على أندرويد بتحديث 2.21.25.19 المتوفر على متجر بلاي، وأنها لا تزال قيد التطوير في الوقت الحالي، على أن تطرح لمستخدمي الإصدار المستقر قريبا.

يذكر أن شركة واتساب أعلنت مؤخرا عن برنامج تجريبي مع منصة التكنولوجيا المالية المملوكة لشركة ميتا Meta (فيسبوك سابقا)، وهي محفظة Novi الرقمية، البرنامج التجريبي متاح حاليا في الولايات المتحدة وهو متاح فقط لعدد محدود من المستخدمين مما سيسمح لهم بإرسال الأموال واستلامها من داخل تطبيق المراسلة نفسه، مجانا دون مقابل أو رسوم.

المصدر: صدى البلد

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