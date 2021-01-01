

أبرزها هاتف آيفون الجديد.. أفضل هواتف الألعاب لعام 2021 أبرزها هاتف آيفون الجديد.. أفضل هواتف الألعاب لعام 2021

تأتي هواتف الألعاب بإمكانيات قوية ومواصفات تختلف قليلا عن إصدارات الهواتف الذكية القياسية، من أجل توفير طريقة سلسة وتجربة لعب مذهلة لجهاز ألعاب صغير تستطيع حمله في راحة يديك في أي وقت وفي أي مكان.



ويتم تزويد هواتف الألعاب بأحدث وأقوى معالجات الهواتف الذكية، وذاكرة وصول عشوائي رام بسعة أكبر، إلى جانب أفضل شاشات العرض في الأسواق، كي تتوافق مع أحدث ألعاب الفيديو التي يحتاج تشغيلها إلى وحدات تحكم بالألعاب.



وتحتل شركتي Razer و Asus، سوق هواتف الألعاب بإصداراتها المطورة والمصممة خصيصا لعشاق الألعاب، وبينما تأتي إصدارات الألعاب الحديثة من شركات جديدة في هذا المجال مثل سامسونج وآبل وOnePlus، مقدمة مواصفات رائدة في فئتها، ومن بين أفضل هواتف الألعاب لعام 2021 ما يلي:

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أفضل هواتف الألعاب لعام 20211. أفضل هواتف الألعاب لمستخدمي آيفون iPhone 13 Pro Max:يعد iPhone 13 Pro Max، أفضل هاتف ألعاب يمكنك شراؤه من آبل، حيث يعمل الهاتف بمعالج الشركة الأقوى A15 Bionic الذي يقدما أداءا قويا يتناسب مع الألعاب الحديثة، إلى جانب شاشة كبيرة تدعم معدل عرض يبلغ 120 هرتزا، مع عمر بطارية محسّن بشكل كبير، مما يجعل الجهاز من أفضل هواتف الألعاب التي تم إطلاقها خلال 2021، إذ يمكن لهذا الهاتف التعامل مع أي لعبة محمولة.2. أفضل هاتف ألعاب في العالم Asus ROG Phone 5:يعتبر Asus ROG Phone 5 من أفضل هواتف الألعاب الحديثة في العالم، وذلك بفضل شاشة كبيرة شبه خالية من العيوب، تأتي من نوع AMOLED بقياس 6.78 بوصة، والتي تدعم معدل تحديث متغير يصل إلى 144 هرتز كحد أقصى.وإلى جانب ذلك، زودت أسوس هاتف الألعاب ROG Phone 5، بمعالج كوالكوم ذات الأداء العالي Snapdragon 888 ، مع ذاكرة وصول عشوائي رام تصل سعتها إلى 16 جيجابايت، فإنه سيقدم أداء رائع مع أي لعبة، بالإضافة إلى بطارية كبيرة تبلغ 6000 مللي أمبير ، والتي ستبقيك تلعب لفترات طويلة دون الحاجة إلى وقف الألعاب لإعادة شحن الجهاز.3. أفضل سعر لهاتف ألعاب Red Magic 6S Pro:يعد Red Magic 6S Pro أحد أرخص هواتف الألعاب لعام 2021، مقارنة بالإمكانيات التي يقدمها، من بينها معالج كوالكوم Snapdragon 888 Plus، مما يجعله ينضم لقائمة أفضل هواتف الألعاب من حيث التكلفة، فهو يتوفر مقابل 599 دولار (أي ما يعادل 9 آلاف و400 جنيه مصري).وإلى جانب المعالج المطور، يمكنك الحصول على ذاكرة وصول عشوائي رام تصل إلى 16 جيجابايت، وشاشة من نوع AMOLED بقياس 6.8 بوصة، تدعم معدل تحديث يبلغ 165 هرتزا، مع تصميم مسطح وإطارات نحيفة تساعد على ممارسة الألعاب بطريقة سلسة.