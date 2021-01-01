

تسريبات تكشف سعر ومواصفات هاتف سامسونج القادم Galaxy Z Fold 4 تسريبات تكشف سعر ومواصفات هاتف سامسونج القادم Galaxy Z Fold 4

سربت مواصفات Galaxy Z Fold 4 القابل للطي القادم من سامسونج، على الرغم من أنه لا يزل الوقت مبكرا لإطلاق الجيل الجديد من هواتف الشركة المطوية، إلا أن بعض الشائعات كشفت عما يمكن أن يقدمه هاتف الشركة الكورية العام المقبل.



وبحسب ما ذكره موقع "tomsguide" التقني، أشارت العديد من التسريبات إلى أن سامسونج تعتزم الكشف عن إصدار Galaxy Z Fold 4 القابل للطي المقبل، في نهاية أغسطس أو أوائل سبتمبر عام 2022.



واستنادا إلى التسريبات الصادرة حتى الآن، يبدو أن هاتف Galaxy Z Fold 4 لن يحصل على إعادة تصميم، بل سيأتي بتصميم يحاكي إصدارات سامسونج السابقة.

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ولكن وفقا للمجلة التقنية الكورية Naver، فإن سامسونج تدرس طريقة لتقليل وزن الهاتف، حيث ستزود Galaxy Z Fold 4 بمفصلات جديدة ومختلفة كليا، وستكون أصغر حجما وأخف وزنا من مفصلات الطرازات الحالية.وكما سيحصل هاتف سامسونج القابل للطي Galaxy Z Fold 4،على شهادة تصنيف عالية لمقاومة الماء والغبار، وتشير الشائعات إلى أن الهاتف لن يدعم فتحة مخصصة للقلم الإلكتروني S Pen .ومن المتوقع أن يقدم هاتف Galaxy Z Fold 4 ، كاميرا أمامية أفضل بكثير من الإصدارات الحالية، مع أول كاميرا تحت الشاشة، وكما يزعم أحد المسربين أن الجيل القادم من الهواتف القابلة للطي سيحصل على كاميرا ثانية تحت الشاشة الخارجية للجهاز.وتزعم التسريبات الأخيرة أن هاتف Z Fold 4، سيحتفظ بنفس سعة البطارية للإصدار الحالي Galaxy Z Fold 3، والتي تبلغ سعتها 4400 مللي أمبير.سعر هاتف سامسونج Galaxy Z Fold 4وتقول إحدى الشائعات الخاصة بهاتف سامسونج Galaxy Z Fold 4، أن الجهاز سينطلق بسعر أرخص من Z Fold 3، حيث تشير أحدث التسريبات إلى أنه سيتوفر مقابل سعر حوالى 1599 دولار (أي ما يزيد على 25 ألف جنيه مصري).