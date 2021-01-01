

سعر ومواصفات 5 سيارات SUV موديل 2021 فى قطر.. تبدأ من 109 ألف ريال | صور سعر ومواصفات 5 سيارات SUV موديل 2021 فى قطر.. تبدأ من 109 ألف ريال | صور

تحظى فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدامات SUV بشعبية كبيرة داخل السوق القطري للسيارات، بفضل العديد من المقومات مثل المساحة العائلية و الرحابة، بالإضافة للتجهيزات الفنية والارتفاع المناسب الذي يمنحها أفضلية للتعامل مع الطرق الوعرة.



يقدم موقع "صدى البلد" الإخباري سعر ومواصفات أبرز 5 سيارات فئة الـ SUV في السوق القطري موديلات 2021.



1 ـ فولفو XC 40

تستمد فولفو XC40 موديل 2021 قوتها من محرك رباعي الأسطوانات، سعة 2000 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 254 حصان، مع 350 نيوتن/متر من عزم الدوران، بينما تنتقل السرعة إلى العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيكي الأداء مكون من 8 سرعات، و بهذه القدرات الفنية تتسارع السيارة من وضع الاستعداد 0 حتى تصل إلى 100 كيلومتر في الساعة، خلال فترة زمنية تقدر بـ 6.5 ثانية.

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جهزت سيارة فولكس فاجن بأنابيب عادم من الكروم، ومصابيح أمامية HID، مع مصابيح خلفية ونهارية تعمل بتقنية LEDLIGHT، مع صمامات للطرق الوعرة، وجنوط رياضية، ومرايات أبواب كهربائية مدعومة بقاعدة من الكروم، وزجاج امامي عازل للضوء والحرارة وكذلك لغطاء المحرك أيضا، بالإضافة الي مستشعرات حركة امامية وخلفية.أسعار فولفو XC40 موديل 2021:الفئة الأولى FWD MOMENTUM بسعر 164900 ريال.الفئة الثانية MOMENTUM بسعر 184900 ريال.الفئة الثالثة AWD R DESIGN بسعر194900 ريال.2 ـ فولكس فاجن تيرامونتتتمتع السيارة فولكس فاجن تيرامونت موديل 2021 بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 2000 سي سي تيربو، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 250 حصان، و عزم اقصى للدوران يبلغ 360 نيوتن/متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 8 سرعات، وتأتي أيضا بمحرك آخر سداسي الاسطوانات، سعة 3000 سي سي، قادر على انتاج قوة 340 حصان، و 430 نيوتن/متر من عزم الدوران، مدعوم بعلبة تروس أوتوماتيكي الأداء تتكون من 8 نقلات، بينما تصل السرعة القصوى للسيارة نحو 240 كم/س.وترتكز سيارة فولكس فاجن على عجلات رياضية، تدعمها جنوط معدنية ذات تصميم هندسي فريد على طريقة فولكس فاجن، وتعلو ناحية السقف عدد 2 من الأقطاب المزدوجة، وبعض الموجات على غطاء المحرك و الناحية الجانبية، بها مصابيح أمامية عدوانية الشكل تعمل بتقنية LED LIGHT، مع لمسات خارجية تتعلق بالصادم الأمامي والخلفي، إلى جانب منظومة الشبكات الأمامية التي تمنحها أفضلية التعامل مع الحركة الديناميكية للهواء.أسعار فولكس فاجن تيرامونت موديل 2021:الفئة الأولى S AWD بسعر 129000 ريال.الفئة الثانية TRENDLINE AWD بسعر 144000 ريال.الفئة الثالثة S AWD بسعر 155000 ريال.الفئة الرابعةSEL بسعر188000 ريال.3 ـ أودي Q5تعتمد النسخة الرياضية أودي Q5 موديل 2021 على محرك رباعي الاسطوانات ، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 354 حصان، مع سرعة قصوى تصل إلى 250 كيلومتر في الساعة، ومن خلال هذه القدرات الفنية تستطيع هذه السيارة أن تتسارع من وضع الثبات 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة، خلال فترة زمنية تقدر بـ 4.9 ثانية فقط.و تأتي سيارة أودي بشاشة عرض للمعلومات على الزجاج الامامي، مع شاشة ملونة تعمل باللمس تدعم كلا من تطبيق ابل كار بلاي و اندرويد اوتو تستخدم في عرض أنظمة الملاحة أيضا حيث يبلغ قياسها 10.1 بوصة، مع شاشة أخرى لمساعدة قائد المركبة يبلغ قياسها 12.3 بوصة، بالإضافة إلى مثبت سرعة تكيفي، و خاصية تحديد المسار.أسعار اودي Q5 موديل 2021:الفئة الأولى TFSI QUATTRO بسعر 182000 ريال.الفئة الثانية TFSI QUATTRO بسعر 214000 ريال.4 ـ فورد ايدجتتمتع سيارة فورد ايدج موديل 2021 بخيارين من المحركات، الأول تيربو 4 سلندر 2 لتر يولد قوة 250 حصان وعزم دوران 377 نيوتن متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي 8 سرعات موجه إلى نظام دفع كلي، لتتسارع من الثبات إلى 100 كم/س خلال 7.5 ثانية، أما المحرك الثاني 6 سلندر، 2.7 لتر، يولد قوة 335 حصان وعزم دوران 515 نيوتن متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي 8 سرعات وموجه إلى نظام دفع كلي، ويدعم تقنية التوقف والتشغيل التلقائي.وحصلت السيارة فورد ايدج موديل 2021 على حزمة من وسائل الحماية والأمان مثل فرامل ABS مانعة للانزلاق، وبرنامج التوزيع الإلكترونيEBD الخاص بالفرامل، و 7 وسائد هوائية AIRBAGS، بالإضافة إلى خاصية المساعدة على تجاوز المرتفعات، و انذار مانع للسرقة، وقفل مركزي، وكاميرا خلفية، وحساسات ركن، ونظام دعم الفرامل BA.أسعار فورد ايدج موديل 2021:الفئة الأولى AMBIENT بسعر109000 ريال.الفئة الثانية TREND بسعر 130000 ريال.الفئة الثالثة STبسعر 210000 ريال.5 ـ انفينيتي QX50زودت السيارة QX50 موديل 2021 بمحرك تيربو رباعي الأسطوانات سعة 2.0 لتر، يولد قوة قدرها 268 حصان، وعزم أقصى للدوران يبلغ 280 نيوتن/متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي طراز "CVT"، التسارع من وضع الاستعداد حتى بلوغ سرعة 100 كم/الساعة في غضون 3.6 ثانية.جهزت سيارة إنفينيتي بحزمة من المعلومات والترفيه القياسية، أبرزها شاشة اللمس العلوية مقاس 8 بوصات، وشاشة اللمس السفلية مقاس 7 بوصات، ونظام أندرويد أوتو، و آبل كاربلاي، وستيريو مع اثنين مكبر صوت، وبلوتوث، وأربعة مخارج USB، وراديو ستالايت، ومشغل أقراص مضغوطة، تحكم آلي بالمناخ ثنائي المنطقة، دخول بدون مفتاح.أسعار انفينيتي QX50 موديل 2021:الفئة الأولى LUXE بسعر168000 ريال.الفئة الثانية AUTOGRAPH بسعر 235000 ريال.