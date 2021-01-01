أصبحت السيارات الصينية من أكثر المركبات انتشارا في الأسواق العربية خاصةً السوق القطري، بسبب أسعارها التنافسية والتكنولوجيا الحديثة المتواجدة بها، ومن بين هذه الإصدارات جاءت أحدث الإضافات بفئة السيارات الرياضية SUV شانجان "CS75" موديل 2021.
يأتي طراز CS75 موديل 2021 بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1.8 لتر تربو، يولد قوة 174 حصان، و عزم اقصي للدوران 245 نيوتن متر، و يتصل بصندوق سرعة أوتوماتيكي من 6 سرعات، و تنقل القوة الي العجلات من خلال الدفع الخلفي او الكلي للعجلات .
تضمنت سيارة شانجان بمنظومة الأمن والسلامة، مثل نظام مراقبة النقطة العمياء، نظام التحذير من السيارات العابرة من الخلف، وسائد هوائية، نظام الركن الأوتوماتيكي EPB، نظام مراقبة ضغط الإطارات، سقف بانورامي، عجلات رياضية قياس 17 بوصة، مصابيح أمامية وخلفية LED.
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التعليقات على مواصفات وأسعار شانجان CS75 موديل 2021 في قطر | صور
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