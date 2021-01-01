

مواصفات وأسعار شانجان CS75 موديل 2021 في قطر | صور مواصفات وأسعار شانجان CS75 موديل 2021 في قطر | صور

أصبحت السيارات الصينية من أكثر المركبات انتشارا في الأسواق العربية خاصةً السوق القطري، بسبب أسعارها التنافسية والتكنولوجيا الحديثة المتواجدة بها، ومن بين هذه الإصدارات جاءت أحدث الإضافات بفئة السيارات الرياضية SUV شانجان "CS75" موديل 2021.



يأتي طراز CS75 موديل 2021 بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1.8 لتر تربو، يولد قوة 174 حصان، و عزم اقصي للدوران 245 نيوتن متر، و يتصل بصندوق سرعة أوتوماتيكي من 6 سرعات، و تنقل القوة الي العجلات من خلال الدفع الخلفي او الكلي للعجلات .



تضمنت سيارة شانجان بمنظومة الأمن والسلامة، مثل نظام مراقبة النقطة العمياء، نظام التحذير من السيارات العابرة من الخلف، وسائد هوائية، نظام الركن الأوتوماتيكي EPB، نظام مراقبة ضغط الإطارات، سقف بانورامي، عجلات رياضية قياس 17 بوصة، مصابيح أمامية وخلفية LED.

قد يعجبك أيضا...

تتوافر سيارة شانجان CS75 موديل 2021 بمقعد سائق بتحكم كهربائي، مسند يد بثلاجة داخلية، نظام المساعدة في نزول المنحدرات، مقاعد من الجلد، نظام الدخول الذكي، مقاعد قابلة للطي، شاشة وسطية قياس 10.25 بوصة، لوحة عدادات رقمية، مرايا كهربائية بخاصية الضم، مكيف ثنائي المناطق، مقاعد بخاصية التبريد.جاءت القياسات الهيكلية للسيارة شانجان CS75 موديل 2021 بنسبة بلغت للطول 4650 ملم، العرض 1850 ملم، الارتفاع 1705 ملم، طول قاعدة العجلات 2700ملم، سعة خزان الوقود 58 لتر.أسعار شانجان CS75 موديل 2021 قطر:الفئة الأولى GDI BASIC بسعر64900 ريال.الفئة الثانية GDI FULL OPTION بسعر71000 ريال.الفئة الثالثة GDI BASIC بسعر74900 ريال.الفئة الرابعة GDI FULL OPTION بسعر80000 ريال.