تعمل شركة BMW الألمانية حالياً على تطوير واختبار أحدث نسخة من سيارة السباق الشهيرة BMW M4 GT4 على الحلبة قبل وصولها للمنافسات في عام 2023، وقامت الشركة الألمانية بنشر مجموعة جديدة من الصور الرسمية تُظهر مراحل الاختبار على حلبة في إسبانيا.
تتشابه سيارات فئة GT4 إلى حد كبير مع نظيراتها من سيارات الإنتاج الرئيسية، حيث يأتي المحرك وناقل الحركة والإلكترونيات من سيارة M4 المخصصة للطرق العامة، وتتفوق سيارات GT4 بمجموعة من وضعيات القيادة المتعددة مع تحسينات شاملة لنظام القيادة على الحلبة.
يعمل المهندسون في الشركة على جعل سيارة BMW M4 GT4 سهلة الصيانة والتحكم في التكاليف التشغيلية لفرق السباق، وهناك أيضاً تركيزاً كبيراً على تحسين نظام التبريد، حيث تختلف قوة محركات السيارات المخصصة لسيارات السباق عن سيارات الطرق العامة.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على BMW تكشف عن تفاصيل سيارة السباق المنتظرة M4 GT4 موديل 2023
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق