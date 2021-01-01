

BMW تكشف عن تفاصيل سيارة السباق المنتظرة M4 GT4 موديل 2023 BMW تكشف عن تفاصيل سيارة السباق المنتظرة M4 GT4 موديل 2023

تعمل شركة BMW الألمانية حالياً على تطوير واختبار أحدث نسخة من سيارة السباق الشهيرة BMW M4 GT4 على الحلبة قبل وصولها للمنافسات في عام 2023، وقامت الشركة الألمانية بنشر مجموعة جديدة من الصور الرسمية تُظهر مراحل الاختبار على حلبة في إسبانيا.



تتشابه سيارات فئة GT4 إلى حد كبير مع نظيراتها من سيارات الإنتاج الرئيسية، حيث يأتي المحرك وناقل الحركة والإلكترونيات من سيارة M4 المخصصة للطرق العامة، وتتفوق سيارات GT4 بمجموعة من وضعيات القيادة المتعددة مع تحسينات شاملة لنظام القيادة على الحلبة.



يعمل المهندسون في الشركة على جعل سيارة BMW M4 GT4 سهلة الصيانة والتحكم في التكاليف التشغيلية لفرق السباق، وهناك أيضاً تركيزاً كبيراً على تحسين نظام التبريد، حيث تختلف قوة محركات السيارات المخصصة لسيارات السباق عن سيارات الطرق العامة.

ومن الخارج يأتي تصميم السقف والجناح الخلفي مصنوع من ألياف الكربون مثل سيارة السباق M4 GT3 ، كما تقوم BMW بتطوير بعض المكونات الجديدة من مواد مستدامة مثل الألياف الطبيعية لتستبدل مكونات ألياف الكاربون والبلاستيك المعتادة.ظهر الإصدار السابق من M4 GT4 لأول مرة في عام 2017 وشارك في سباقات عام 2018، وجاء بنفس مواصفات السيارة المخصصة للطريق، حيث استخدمت شاحن توربيني بسعة 3000 سي سي بستة سرعات وناقل حركة مزدوج القابض بسبع سرعات، وتبدأ الأسعار من 169 ألف يورو.سيشهد طراز BMW M4 GT4 منافسة قوية على الحلبة، حيث طرحت بورشه مؤخراً سيارة كايمان 718 GT4 RS Club sport التي تتسابق في نفس الفئة



