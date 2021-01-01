

غريبة الشكل.. غواصون يعثرون على سمكة نادرة تشبه الكائنات الفضائية غريبة الشكل.. غواصون يعثرون على سمكة نادرة تشبه الكائنات الفضائية

عثر غواصون بالصدفة على سمكة شبيهة بـ الكائنات الفضائية تعيش على عمق 2000 قدم في المحيط قبالة سواحل كاليفورنيا ولها رأس نصف شفاف يكشف عن عيونها المتوهجة.



تم رصد مخلوق أعماق البحار، الذي يُطلق عليه اسم سمكة البرميل ، بواسطة معهد أبحاث الأحياء المائية بخليج مونتيري (MBARI) باستخدام مركبته التي تعمل عن بُعد، بحسب ما نشرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.



تحتوي السمكة المراوغة على اثنتين من الفجوات العميقة الصغيرة في محيط منطقة العينين، ولكن بدلاً من ذلك ، فإن عينيها عبارة عن اثنين من الأجرام السماوية الخضراء المتوهجة خلف وجهها والتي تتجه نحو أعلى رأسها.

قد يعجبك أيضا...

عيناه في هذا الوضع للسماح للمخلوق بمسح المياه فوقه بحثًا عن الطعام ، لأنه يعيش بعمق حيث يخشى الطعام ، إلى جانب السماح له بتدوير عينيه للأمام، بينما يكون جسمه داكنًا في الغالب ، يكون الجزء العلوي من رأسه شفافًا وعيناه ظاهرتان بوضوح.تم رصد سمكة البرميل في رحلة استكشافية بقيادة راشيل كارسون في خليج مونتيري قبالة ساحل كاليفورنيا الأسبوع الماضي ، ولكن تم وصفها لأول مرة في عام 1939.ووفقًا لعلماء الأحياء التطورية ، طورت السمكة إحساسًا قويًا بالبصر نتيجة البيئة القاسية التي تعيش فيها ، حيث لا يمكن لأشعة الشمس الوصول إليها.تُعرف عيونها بالعيون الأنبوبية، والتي تكون عادةً بين كائنات أعماق البحار ، وتتكون من شبكية متعددة الطبقات وعدسة كبيرة ، مما يسمح لها باكتشاف أكبر كمية من الضوء في اتجاه واحد.