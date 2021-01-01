

الكافيين.. ومشروبات ممنوعة في الشهور الأولى من الحمل الكافيين.. ومشروبات ممنوعة في الشهور الأولى من الحمل

ها قد تلقيتِ الخبر السعيد بحدوث الحمل، يدفعكِ هاجس الأمومة إلى التساؤل عن كل صغيرة وكبيرة تخصها، ولعل أبرز هذه الأسئلة هل هناك مشروبات ممنوعة للحامل في الشهور الأولى؟ كي تتفادي أي خطر يهدد حياته أو صحته، فمن المعروف أن فترة الحمل هي فترة مميزة في حياة المرأة، تحتاج إلى رعاية خاصة ونمط حياة مختلف عن ما مضى، وعليك عزيزتي الاعتناء جيدًا بما تتناولين من طعام أو شراب فهو يؤثر بشكل أو بآخر على جنينك.



مشروبات ممنوعة في بداية الحمل

إن كل ما نتناوله من طعام أو شراب أو دواء له خصائص مميزة، تؤثر علينا بالسلب أو الإيجاب، وهناك بعض المشروبات التي تتناولها دون أي تأثير سلبي في الأيام العادية، إلا أنها مشروبات ممنوعة للحامل في الشهور الأولى، لأنها تحمل تأثيرا سلبيا عند تناولها خلال فترة الحمل، سواء على استمرار الحمل أو صحة الجنين، ويكون تأثير تلك المشروبات أكبر ما يكون في الثلث الأول من الحمل.



الأعشاب المحفزة للرحم

هناك العديد من الأعشاب التي تحفز انقباضات عضلة الرحم، مما قد يسبب الإجهاض وخسارة الجنين لا قدر الله، مثل: القرفة سواء سادة أو مع الحليب، الحلبة والنعناع، إلى جانب الميرمية، الكوهوش الأسود والأزرق والبابونج.

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الألبان المبسترةإن الألبان المبسترة تحتوي على قدر من البكتيريا والميكروبات، مثل الليستيريا والسالمونيلا، التي تشكل خطرا على صحة الجنين وتكوينه، إلى جانب احتوائه على مواد حافظة مضرة بصحة الأم والجنين.مشروبات الكافيينيندرج تحت هذا المسمى العديد من المشروبات الشائعة كعادة يومية في الوطن العربي، مثل القهوة، الشاي والنسكافيه، تلك المشروبات يسبب الإفراط في تناولها الإجهاض، ولا سيما في الشهور الأولى من الحمل، فإن كان لا بد منها فلا تتجاوزي كوبين في اليوم الواحد، لأنها مشروبات ممنوعة للحامل في الشهور الأولى بشكل خاص.العصائر التي تحتوي على التمرمشروبات ممنوعة للحامل في الشهور الأولى مثلالتمر واحد من أكبر محفزات الرحم، لذا يجب الامتناع عنه تمامًا خلال مرحلة الحمل، وعدم إضافته إلى النظام الغذائي بأي شكل من الأشكال، إلا عند دخول الأسبوع الـ 36 من الحمل، بحيث يعمل على تهيئة عنق الرحم واستعداده للولادة.الكحولإذا كنتِ من معتادي تناول المشروبات الكحولية، فعليك التوقف فور معرفتك بخبر الحمل، لأنها أولًا محرمات ومن الكبائر التي حرمها الله، وكذلك كونها مشروبات ممنوعة للحامل في الشهور الأولى وجميع شهور الحمل، حيث إن الكحول يشكل خطرا كبيرا على استمرار حملك، إلى جانب امتداد تأثيره على الجنين بعد الولادة، فهو يسبب العديد من المشكلات مثل: متلازمة الكحول الجنينية، الإعاقة الجسدية والذهنية وتأخر النمو وغيرها، وذلك على حسب موعد وكمية الكحول التي تتناولين.الكركديههو واحد من المشروبات المضرة للحامل في الشهور الأولى، حيث إنه يسبب خفض مستوى هرمون الأستروجين في الجسم، مما يسهل التغير الطبيعي للهرمونات في هذه الفترة، إلى جانب أنه يؤثر بشكل سلبي على انتظام ضغط الدم.المشروبات الغازيةمن المعروف أن المشروبات الغازية ذات تأثير سيئ على العظام، إلى جانب احتوائها على قدر كبير من السكر والصودا، الأمر الذي يؤثر على صحة الأم ويعرضها إلى خطر الإصابة بسكر الحمل، إلى جانب إلحاق الضرر بتكوين الجنين، فهي مشروبات ممنوعة للحامل في الشهور الأولى، وخاصة ذات اللون الغامق منها.العصائر المعلبةبشكل عام يجب أن تمتنعي عن تناول المعلبات تماما، من تونة وسلامون وغيرها، وبشكل خاص العصائر فهي تحتوي على قدر كبير من مكسبات الطعم والرائحة، إلى جانب السكر والمواد الحافظة، كل ذلك ليس بالأمر الجيد على صحة الأم أو الجنين، لذا فإن العصائر المعلبة تعد مشروبات ممنوعة للحامل في الشهور الأولى، ويجب استبدالها بأخرى طازجة يتم إعدادها بالمنزل.مشروبات تحتوي البيض النيءإذا كنت معتادة على تناول المشروبات التي تحتوي على البيض النيء، أو كنت رياضية وتتناولين الحليب مع البيض المخفوق، فعليك التوقف عن هذا ولا سيما في الثلث الأول من الحمل، حيث إن البيض النيء مصدر للبكتريا ويصيبك بالسالمونيلا.مشروبات مسموح بها للحامللا يعني وجود عدة مشروبات ممنوعة للحامل في الشهور الأولى، أنه من الصعب الحصول على مشروبات مفيدة للحامل في الشهور الأولى، بل إن القائمة التالية تحتوي مشروبات متنوعة آمنة منذ اليوم الأول للحامل وحتى الولادة وهي:ماء الفاكهةمشروبات ممنوعة للحامل في الشهور الأولى بسببهناك بعض الفواكه التي تحتوي على ماء طبيعي بداخلها، مثل البطيخ وجوز الهند، وهذا الماء غني بالعناصر الغذائية المفيدة للغاية لا سيما في فترة الحمل.الحليب الطازجعليكِ إدخال الحليب وجميع مشتقاته من اللبن الرائب والزبادي، إلى نظامك الغذائي، فهو مصدر أساسي لإمداد الجسم بالكالسيوم والفيتامينات والمعادن الضرورية في تلك الفترة الحرجة، حيث يمكنك تناوله منفردًا أو محلى بالعسل الأبيض، كما يمكنك إضافته إلى الفواكه والمكسرات وإعداد الميلك شيك والسموذي، ولكن احرصي أن يكون الحليب طازجا غير مبستر ولا يحتوي على مواد حافظة، كذلك أعدي هذه المشروبات في المنزل كي تضمني نظافة الفاكهة المضافة.الماءهو أهم السوائل التي يجب أن تحرصي على تناولها بكثرة خلال الحمل، بحيث لا تقل الكمية المتناولة عن 8 أكواب يوميًا، كما يمكنك إضفاء بعض النكهات إلى الماء، وذلك عن طريق وضع بعض قطع الفواكه به وتركه ساعات في الثلاجة، ثم شربه بطعم هذه الفاكهة وفوائدها.العصائر الطازجةالفواكه والخضروات التي يمكنك إعداد عصائرها كثيرة ومتنوعة، فهي ذات فوائد جمة لصحتك وصحة جنينك، بحيث يمكنك إعداد العديد من الكوكتيلات الطبيعية، بعيدًا عن العصائر المعلبة والتي تعتبر واحدة من المشروبات المضرة للحامل في الشهور الأولى، مثل كوكتيل الكيوي مع الليمون، الأناناس مع البرتقال، ولكن تجنبي بعض الفواكه عالية الأملاح مثل المانجو والطماطم، فهي مشروبات ممنوعة للحامل في الشهور الأولى وطوال فترة الحمل المتبقية.مشروبات ساخنة للحاملقد تكون فترة حملك الأولى في فصل الشتاء، وتريدين تناول بعض المشروبات الساخنة التي تشعرك بالدفء، لا تقلقي عزيزتي فيمكنك إعداد مشروب الزنجبيل بالحليب، أو الكاكاو بالحليب ولكن تناولي كوبا واحدا فقط منه في اليوم، كي لا تتجاوزي قدر الكافيين المسموح به، ذلك إلى جانب بعض الأعشاب التي لا تعتبر مشروبات ممنوعة للحامل في الشهور الأولى، مثل اليانسون والكراوية المحلاة بعسل النحل.مشروبات عشبية مفيدة للحاملقد يعتقد البعض أن جميع مشروبات الأعشاب ممنوعة للحامل في الشهور الأولى، إلا أن لكل قاعدة شواذ، فهناك العديد من الأعشاب التي يمكن تناولها بأمان أثناء فترة الحمل، منها ما يلي:عشبة إشنسا لعلاج نزلات البرد والكحة خلال الحمل بأمان.التوت البري سواء كبسولات أو عصير، يعمل على علاج التهابات المسالك البولية.شاي الزنجبيل مع الليمون ومحلى بعسل النحل، هذا المشروب يساعد جدا في التغلب على غثيان الصباح، والرغبة بالقيء.شاي أوراق نبات القراص، والتي تعتبر عشبة غنية للغاية بالمغذيات، مثل: الكالسيوم، البوتاسيوم، الحديد وحمض الفوليك، إلى جانب فيتامينات K, A, C.هل المشروبات الساخنة مضرة للحامل في الشهور الأولى؟مشروبات ممنوعة للحامل في الشهور الأولىبالطبع لا، ليست كل المشروبات الساخنة مشروبات ممنوعة للحامل في الشهور الأولى أو للحامل بشكل عام، حيث إن درجة حرارة المشروب ليس لها أي تأثير على الجنين، ولكن هناك بعض المشروبات الساخنة تقع تحت قائمة مشروبات ممنوعة للحامل في الشهور الأولى، وقد تم ذكرها سابقا، أما عن المشروبات الساخنة التي يمكن أن تتناولها الحامل فهي عديدة، مثل: اليانسون، الكراوية، السحلب والزنجبيل بالحليب والكاكاو بالحليب، وكذلك قدر بسيط من الشاي الأحمر.نصائح للحامل في الشهور الأولىيجب عليك توخي الحذر كي تتم رحلة حملك بأمان، ويخرج طفلك إلى الحياة سليما معافى، ويمكنك اتباع بعض هذه النصائح:امتنعي عن ممارسة الرياضات العنيفة، وتجنبي حمل الأوزان الثقيلة.لا تتناولي مشروبات ممنوعة للحامل في الشهور الأولى سالفة الذكر.احرصي على اتباع نظام غذائي متوازن، يمنحك وجنينك ما تحتاجانه من معادن وفيتامينات.خذي قسطا من الراحة خلال اليوم، بحيث تستلقين على ظهرك لمدة نصف ساعة على الأقل.امتنعي تمامًا عن تناول الأسماك المملحة أو نصف المطبوخة، مثل: السوشي، الرنجة والفسيخ.تجنبي المأكولات عالية الدهون والبهارات، فهي تشكل خطرا على الجنين، وتزيد من شعورك بالغثيان.احرصي على شرب الماء بقدر كبير، ولكن بين الوجبات وليس خلال تناول الطعام، لأن ذلك يحد من الرغبة بالقيء.تناولي حمض الفوليك سواء في صورة مكمل غذائي، أو بصورة طبيعية عن طريق تناول الأطعمة الغنية به، مثل البقدونس والسبانخ والبقوليات، لأنه يعمل على الوقاية من تشوه الأجنة.في النهاية يجب اتباع جميع التعليمات والنصائح التي تحافظ على استمرار الحمل بشكل سليم، وعلى صحة الأم والجنين، وتناولي أطعمة تمد الجسم بالفيتامينات والمعادن الضرورية، ولا تتناولي مشروبات ممنوعة للحامل في الشهور الأولى خاصة، وفي باقي الشهور كذلك، واهتمي بممارسة الرياضة المناسبة لحالتك في الحمل.