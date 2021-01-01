

سانجاي غوبتا: إعداد الـ"تشاي" أكثر من مجرد مشروب ساخن لكنه تقليد تعلمته من والدتي سانجاي غوبتا: إعداد الـ"تشاي" أكثر من مجرد مشروب ساخن لكنه تقليد تعلمته من والدتي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- منذ اللحظة التي يُطحن فيها الهال وتعبق الرائحة في المكان حتى يستعيد الدكتور سانجاي غوبتا، كبير المراسلين الطبيين في CNN، ذكريات طفولته. يقول: "اعتدت إعداد التشاي لوالديّ".



يعجّ منزل غوبتا بحركة ونشاط دائمين، هو الأب لثلاث فتيات، لا يسهل جمعهنّ معًا. لكنّ إمرار هذه الوصفة إليهنّ أمّن وقتًا نادرًا، تنشقنا في الروائح المنبعثة من إعداد هذا الشاي التقليدي.



وقال غوبتا "ثمة الكثير من المتعة والمرح خلال إعداد التشاي مع بناتي، إضافة إلى التوقّف عند التقاليد والتفكير بمدى أهميتها. فهذا المشروب الساخن يتداخل فيه الكثير من الأمور".

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ولمزيد من الوضوح، ما يقدّمه غوبتا ليس شايًا حارًا مطحونًا. التشاي الذي يدرّب بناته على إعداده، يجمع بين الحر الطازج، الذي يغمسّ مع الشاي الأسود القوي، ويضاف إليه الحليب والقشطة، الأمر الذي يُعطي هذا المشروب الساخن مذاقًا نهائيًا سلسًا وحلوًا. وفيما هناك الكثير من الطرق لإعداد التشاي، إلا أنّ الوصفة التي يطبّقها غوبتا هي تلك الخاصة بوالدته دامايانتي.وأوضح أنه "كان مثيرًا للاهتمام العودة مع والدتي إلى باكستان والهند، ومعاينة المكان الذي تعلمت فيه هذا التقليد بداية، الذي يختلف قليلًا عن التشاي المقدّم في هذين البلدين. ما نشربه اليوم هو وصفة الوالدة الخاصة".وفيما الوصفة سهلة التطبيق، ثمة عنصر واحد برأي غوبتا يرفع من مستوى هذا المشروب، هو السكر الأسمر. وأوضح "إنه أشبه بمذاق الدبس لكن أفضل". وأضاف أنه في وسع من يراقب استهلاكه للسكر عدم إضافته، كما أنّه في الإمكان استخدام أوراق الشاي لإعداد هذا المشروب، لكن ظروف الشاي الأسود القوي قد تسهّل المهمة.المقادير:دكتور سانجاي غوبتا: إعداد الـ"تشاي" أبعد من مشروب ساخن.. هو تقليدملعقة شاي من الزنجبيل المهروسربع ملعقة شاي من الهال المطحونثلاث ملاعق شاي من السكر الأسمر (اختياري)ثلاثة ظروف شاي، يفضل استخدام الشاي الأسود القويكوب من الحليب الخالي أو القليل الدسم (2/3) مع القشطة المكثفة (1/3)كيفية التحضير:دكتور سانجاي غوبتا: إعداد الـ"تشاي" أبعد من مشروب ساخن.. هو تقليدغلي أربعة أكواب من المياه في قدر أو وعاء صغير. مع ارتفاع درجة حرارة المياه، أضف الزنجبيل والهال، والسكر الأسمر (إن رغبت).خفّف النار حتى تغلي المياه، مع فقاعات صغيرة. أضف إليها ظروف الشاي وكوب الحليب مع القشطة.دع المزيج يغلي مجدّدًا ثم أطفئ النارأزل ظروف الشاي واسكب التشاي في أكواب الشاي أو في وعاء خاص بالشاي.