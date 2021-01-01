أطلقت وزارة الصحة والسكان، تحذيراً هاماً للمتخلفين عن تلقي الجرعة الثانية، حيث أكدت أن هذا الأمر يسبب مشكلة صحية لهم، لأنه يعني أن الجهاز المناعي المقاوم للفيروس لم يكتمل بناءه.
وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، إن الوزارة فتحت الباب، الجمعة، لمن تخلف عن الحصول على الجرعة الثانية، وتم إرسال 370 ألف رسالة للمتخلفين عن الحصول على الجرعة الثانية من اللقاح.
وأشار عبدالغفار إلى أن هناك الكثير من الأسباب التي تستدعي أن يحصل المواطن على اللقاح المضاد لفيروس كورونا، وأضاف، خلال منشور له عبر الصفحة الرسمية لوزارة الصحة والسكان، إن احتمالية الإصابة بالفيروس المصحوب بأعراض يكون أعلى 5 مرات في «غير المُطعمين»، وأن احتمالية دخول المستشفى بالنسبة لمرضى كورونا يكون أكثر 13 مرة بالنسبة لغير الحاصلين على لقاح كورونا، وأن فرصة دخول العناية المركزة بسبب الفيروس تصل لـ٢٣ مرة أعلى في «غير المُطعمين» باللقاح، مؤكدًا أن التطعيمات فعالة بدرجة ممتازة في الوقاية من المرض الشديد.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على تحذير عاجل من «الصحة» بشأن الجرعة الثانية للقاح «كورونا»
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق