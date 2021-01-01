

تحذير عاجل من «الصحة» بشأن الجرعة الثانية للقاح «كورونا» تحذير عاجل من «الصحة» بشأن الجرعة الثانية للقاح «كورونا»

أطلقت وزارة الصحة والسكان، تحذيراً هاماً للمتخلفين عن تلقي الجرعة الثانية، حيث أكدت أن هذا الأمر يسبب مشكلة صحية لهم، لأنه يعني أن الجهاز المناعي المقاوم للفيروس لم يكتمل بناءه.



وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، إن الوزارة فتحت الباب، الجمعة، لمن تخلف عن الحصول على الجرعة الثانية، وتم إرسال 370 ألف رسالة للمتخلفين عن الحصول على الجرعة الثانية من اللقاح.



وأشار عبدالغفار إلى أن هناك الكثير من الأسباب التي تستدعي أن يحصل المواطن على اللقاح المضاد لفيروس كورونا، وأضاف، خلال منشور له عبر الصفحة الرسمية لوزارة الصحة والسكان، إن احتمالية الإصابة بالفيروس المصحوب بأعراض يكون أعلى 5 مرات في «غير المُطعمين»، وأن احتمالية دخول المستشفى بالنسبة لمرضى كورونا يكون أكثر 13 مرة بالنسبة لغير الحاصلين على لقاح كورونا، ‏وأن فرصة دخول العناية المركزة بسبب الفيروس تصل لـ٢٣ مرة أعلى في «غير المُطعمين» باللقاح، ‏مؤكدًا أن التطعيمات فعالة بدرجة ممتازة في الوقاية من المرض الشديد.

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ولفت عبدالغفار إلى أن المتحور «أوميكرون» حتى هذه اللحظة لم يتم رصده في مصر، مضيفًا أن اللقاحات الموجودة في مصر قادرة على مواجهة المتحور الجديد بشكل فعال، وهذا بشهادة منظمة الصحة العالمية، مشير إلى أن أرقام إصابات كورونا تتراوح ما بين الصعود والنزول، ولم نتخطى ذروة الموجة الرابعة حتى الآن، وهذا لن يحدث إلا عند ثبات الإصابات بالفيروس لمدة أسبوع متواصل.وتابع: الوزارة تعمل على 3 محاور لمواجهة متحور كورونا الجديد «أوميكرون»، تتمثل في دراسة التحور الجديد من خلال المسج الجيني للعينات الإيجابية والتواصل مع جهات البحث العالمية للإجابة على التساؤلات التي تثير قلق منظمة الصحة العالمية التي تتعلق بما إذا كان الفيروس أكثر انتشارًا، وهل هو أكثر قدرة على مقاومة اللقاحات وهل تأثيره المرضي أشد، والفئات العمرية أكثر عرضه للإصابة.