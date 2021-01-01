لا قرار بتعطيل الدراسة في المدارس لمدة أسبوعين



الدكتور طارق شوقي الدكتور طارق شوقي

نفى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الخبر الذي يتم تداوله على السوشيال ميديا الآن والذي يزعم صدور قرار رسمي بـ تعطيل الدراسة في المدارس لمدة أسبوعين، لتجنب انتشار فيروس كورونا بين الطلاب المدارس بالتزامن مع الطقس السيئ.



وقال وزير التربية والتعليم في تصريح خاص لموقع صدى البلد: “لا صحة لهذا إطلاقا، فهذا الخبر لا أساس له من الصحة نهائياً، حيث تنتظم الدراسة في المدارس بشكل طبيعي، وسيتم عقد امتحانات نصف العام في موعدها”.



مستشار وزير التعليم العالي: تزويد الطلاب بالمهارات الحديثة لمواءمة احتياجات سوق العمل ضرورة

الأسبوع المقبل.. البرلمان يحاصر وزير التعليم لإلغاء قرار التشعيب لطلاب الثانوية العامة..ونواب: عشوائي وصادم.. صدر دون أسباب مقنعة .. و تنفيذه ينعش سوق الدروس الخصوصية

وناشد وزير التربية والتعليم، جميع أولياء الأمور والطلاب بعدم الانسياق وراء الشائعات والأخبار التي تنتشر على السوشيال ميديا بشكل غير رسمي، مؤكدا أن الوزارة مسئولة فقط عما تعلنه بنفسها في بيانات رسمية على صفحتها الرسمية على فيس بوك أو الحساب الرسمي لوزير التربية والتعليم.

قد يعجبك أيضا...

ومن جانبها، أكدت وزارة التربية والتعليم أنه حتى هذه اللحظة لم يصدر أي قرار بـ تأجيل موعد امتحانات نصف العام الدراسي 2021 / 2022 بسبب متحور كورونا الجديد “اوميكرون”.وقالت وزارة التربية والتعليم، أنه مادامت وزارة الصحة ولجنة ادارة الازمات بمجلس الوزراء لم تصدر اي قرارات جديدة تستدعي تأجيل موعد امتحانات نصف العام الدراسي 2021 / 2022 او اغلاق المدارس ، سوف تلتزم وزارة التربية والتعليم بـ الخريطة الزمنية الرسمية لـ العام الدراسي الحالي 2021 / 2022 .وأضافت وزارة التربية والتعليم، أن موعد موعد امتحانات نصف العام الدراسي 2021 / 2022 ، وفقا للخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي هو يوم السبت 15 يناير 2022.وكان قد نفي المركز الإعلامي بمجلس الوزراء، ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء بشأن إجراء امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي من المنزل ، خلال الفصل الدراسي الأول لعام 2021/2022.وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإجراء امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي من المنزل خلال الفصل الدراسي الأول لعام 2021/2022، وأنه لم يتم إصدار أية قرارات بهذا الشأن، مُشددةً على أنه سيتم عقد امتحانات الفصل الدراسي الأول، للصفين الأول والثاني الثانوي، إلكترونياً على أجهزة "التابلت" داخل اللجان الامتحانية بالمدارس، مع ضمان تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا.وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه لن يتم عقد أي امتحانات تحريرية لتلاميذ الصفوف من الأول حتى الثالث الابتدائي.وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن الصفوف من الأول حتى الثالث الابتدائي يكون لها نظاماً مختلفاً للتقييم لا يعتمد على الامتحانات التحريرية النهائية.وأصدر وزير التربية والتعليم، تعليمات مشددة على جميع المدارس الابتدائية، بالالتزام بذلك، وعدم مخالفة هذا الأمر بأي شكل من الأشكال.وأوضح وزير التربية والتعليم أنه يتم تقييم الطلاب بالصفوف الدراسية من الأول حتى الثالث الابتدائي، باستخدام نظام يعتمد على قياس الأداء والسلوك الفردي والجماعي للتلميذ، دون إجراء أي امتحانات، من خلال المهام الفردية والجماعية بنوعياتها "الشفهية - التحريرية - المهارية"، وبناءً على أسلوب الأداء المتدرج.وأكد وزير التربية والتعليم أنه بالنسبة لعملية التقييم في الصفوف من الأول حتى الثالث الابتدائي، فتكون باستخدام الأداء المتدرج على النحو التالي:"يفوق التوقعات دائماً": ويرمز له باللون الأزرق"يلبي التوقعات": ويرمز له باللون الأخضر"يلبي التوقعات أحيانا": ويرمز له باللون الأصفر"أقل من المتوقع ": ويرمز له باللون الأحمر.وشدد على أنه في نهاية كل فصل دراسي يتسلم ولي الأمر تقريرًا يعبر عن أداء الطالب طوال تلك الفترة، وتحفظ صورة منها في ملف الطالب.