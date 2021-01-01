عميد زراعة عين شمس يكشف حقيقة تزوير بعض الطلاب شهادات تطعيم كورونا



كلية الزراعة جامعة عين شمس كلية الزراعة جامعة عين شمس

كشف الدكتور أحمد جلال، عميد كلية الزراعة جامعة عين شمس، حقيقة ضبط بعض الطلاب الذين استغلوا شهادات خاصة بلقاح كورونا بأسماء أخرى لدخولهم الكلية؛ مؤكدا أنه تم ضبط بعضهم وإحالتهم للشئون القانونية للتحقيق معهم واتخاذ الإجراء المناسب معهم.



وأكد عميد كلية الزراعة جامعة عين شمس، في تصريحات لـ “صدى البلد”، أن الكلية تمنع دخول أي طالب أو موظف لم يتلق لقاح كورونا، مشيرا إلى أن امتحانات الميدتيرم تسير بشكل طبيعي وشهدت إجراءات احترازية مشددة لمواجهة فيروس كورونا.



وأوضح الدكتور أحمد جلال أن الكلية مستمرة في تطعيم الطلاب بالكامل، منوها إلى أن الجامعة وفرت لقاح “فايزر” للطلاب الأقل من 18 عاما، وتبقى أعداد قليلة لم تحصل على اللقاح.

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وأشار عميد كلية زراعة جامعة عين شمس، إلى أن امتحانات الفصل الدراسي الأول سوف تجري خلال الشهر القادم وسط إجراءات احترازية مشددة.من جانبه، أكد الدكتور محمد رجاء، عميد كلية العلوم جامعة عين شمس، انتظام أعمال امتحانات الميدتيرم، والتي تعرف باسم امتحانات الأعمال الفصلية لمختلف الفرق الدراسية.وقال الدكتور محمد رجاء، إن الكلية تقوم بتنفيذ قراري منع وحظر التعامل مع أى طالب سواء فى شئون الكلية أو الدراسات العليا إلا بعد تقديم ما يفيد بالحصول على لقاح كورونا، وذلك فى ضوء قرار مجلس الوزراء.وأضاف عميد كلية العلوم جامعة عين شمس، أنه يتم اتخاذ إجراءات احترازية من كشف حرارى ومنع الدخول بدون الكمامة خلال الامتحانات، مؤكدا أنه يمنع دخول الطلاب اللجان بدون تقديم ما يفيد بالحصول على شهادة التطعيم.وكشف الدكتور محمد رجاء استعدادات امتحانات الفصل الدراسى الأول، والتي تتمثل فى مراجعة الإجراءات الاحترازية وأعمال الصيانة الخاصة بالمعامل وقاعات ولجان الامتحانات.وأوضح أنه من المفترض أن تبدأ الامتحانات فى نهاية النصف الثانى من شهر يناير طبقا الخريطة الزمنية للأعلى للجامعات.ولفت إلى أن الفترة المقبلة ستشهد طفرة أكبر في الأنشطة الطلابية مع العمل المستمر على توسيع قاعدة المشاركة الطلابية في الأنشطة باعتبار ذلك هو الهدف الأسمى، وبحيث يجد كل طالب داخل الجامعة نفسه في نشاط يرتبط به و يتفوق فيه.وصرح بأن فعاليات الأنشطة الطلابية التي تنظمها الكلية تشمل عددا من المحاضرات العلمية ودورات تدريبية في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة والصحة والسلامة المهنية وريادة الأعمال.وأشار الدكتور محمد رجاء، إلى أنه يتم تنظيم ندوات توعوية وتثقيفية لخدمة البيئة والمجتمع المحيط منها التغيرات المناخية وأثرها علي مصر، بالإضافة إلي قيام الكلية بحملة للتبرع بالدم والكشف المبكر على سرطان الثدي وعشوائية استخدام الدواء.وأكد عميد كلية العلوم جامعة عين شمس، حرص الجامعة الدائم على دعم الأنشطة الطلابية على تنوعها؛ إيماناً بدورها في خلق شخصية متوازنة قادرة على التميز و العطاء.من جانب آخر، وقعت جامعة عين شمس بروتوكول تعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لبناء جامعة عين شمس الأهلية بمدخل العاصمة الإدارية من طريق العين السخنة على مساحة ١٩٢ فدانا بقيمة إجمالية ١٨ مليار جنيه على ثلاث مراحل.وذلك بحضور الدكتور عبد الفتاح سعود، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أيمن صالح، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور هشام تمراز، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عمر الحسيني، عميد كلية الهندسة جامعة عين شمس.جدير بالذكر أن جامعة عين شمس الأهلية ستقام وفقا لرؤية غير تقليدية بمسمى وادي التعلم والابتكار، حيث تعتمد بالأساس علي ربط التعليم والبحث العلمي بالصناعة ومتطلبات سوق العمل من خلال واحة التكنولوجيا بما تحتويه من مراكز أبحاث وحاضنات التكنولوجيا والشركات الناشئة من خلال الشراكة مع شركاء الصناعة، وذلك على مساحة ٣٠ فدانا تعمل جنبا إلى جنب مع منظومة التعليم والتدريب والبحث العلمي للبرامج الأكاديمية المحفزة للشباب المبتكر سواء في مرحلة البكالوريوس أو الدراسات العليا ووفقا لمتطلبات السوق المحلية والإقليمية والعالمية.كما افتتح الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء محمد أمين نصر، مستشار رئيس الجمهورية وأمين صندوق تحيا مصر، ومحمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، وعبد الفتاح سعود، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وتامر عبد الفتاح، المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، معرض دكان الفرحة بالمدينة الطلابية بجامعة عين شمس، وذلك في إطار تنفيذ المرحلة الثالثة من المبادرة في الجامعات.وتستهدف المبادرة توزيع مليون قطعة ملابس على المستحقين بالجامعات ودور الأيتام ومؤسسات أطفال بلا مأوى.ويتضمن المعرض بجامعة عين شمس 15 ألف قطعة ملابس وأحذية وإكسسوارات تم توفيرها لنحو 5 آلاف طالب وطالبة ممن أعدت لهم دراسة حالة اجتماعية بالجامعة.ويتم تنظيم المعرض في إطار الإجراءات الاحترازية التي فرضتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا، حيث يتم السماح للطلاب بزيارة المعرض واختيار 3 قطع لكل طالب بحرية تامة دون تزاحم، ويستمر المعرض في استقبال الطلاب لمدة 4 أيام.