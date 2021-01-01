كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس، اليوم السبت، على القاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية.
وقالت منار غانم، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "هذا الصباح"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، إن طقس اليوم يشهد ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة، مضيفة: طقس اليوم مائل للحرارة بفرق 2 درجة مئوية عن أمس.
وأضافت: درجات الحرارة ستشهد انخفاضا واضحا في الليل، خاصة في الساعات المتأخرة من الليل الأولى من الصباح، تزامنا مع وجود الشبورة المائية في الصباح الباكر، وتتلاشى بحلول الساعة الـ 8.
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التعليقات على الأرصاد تكشف موعد انخفاض درجات الحرارة وتحذر.. فيديو
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