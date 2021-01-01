الأرصاد تكشف موعد انخفاض درجات الحرارة وتحذر.. فيديو



انخفاض درجات الحرارة انخفاض درجات الحرارة



كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس، اليوم السبت، على القاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية.



وقالت منار غانم، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "هذا الصباح"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، إن طقس اليوم يشهد ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة، مضيفة: طقس اليوم مائل للحرارة بفرق 2 درجة مئوية عن أمس.



وأضافت: درجات الحرارة ستشهد انخفاضا واضحا في الليل، خاصة في الساعات المتأخرة من الليل الأولى من الصباح، تزامنا مع وجود الشبورة المائية في الصباح الباكر، وتتلاشى بحلول الساعة الـ 8.

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أخبار التوك شو: الأرصاد تكشف موعد انخفاض درجات الحرارة..وكندا تحظر 10 دول أفريقية بسبب أوميكرونالأرصاد: طقس معتدل غدا بجميع أنحاء الجمهورية وأمطار خفيفة على حلايب وشلاتينوأكملت: من المتوقع سقوط أمطار خفيفة على مدينتي "حلايب وشلاتين"، متابعة: ارتفاع درجات الحرارة سيستمر حتى الغد.وحذرت من انخفاض درجات الحرارة على كافة محافظات الجمهورية بداية من يوم الاثنين القادم، مصحوبا بتساقط أمطار، متابعة: محافظات شمال الصعيد ستشهد انخفاض واضح يصل إلى 9 درجات مئوية ليلا.