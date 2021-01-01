بعد تأييد حكم الإعدام.. القصة الكاملة لمقتل عروس بنها قبل زفافها بأسبوع



مقتل الطالبة تقى ناجي مقتل الطالبة تقى ناجي

شهدت مدينة بنها فى القليوبية خلال شهر مارس 2017 مقتل الطالبة تقى ناجي المعروفة إعلاميا بعروس بنها قبل زفافها بأسبوع حيث تبين أن وراء ارتكاب الواقعة أحد جيران المجنى عليها، وعثرت أجهزة الأمن على هاتف العروس المقتولة داخل شقة المتهم.



وكشفت التحقيقات أن المتهم خطط لارتكاب الجريمة بهدف السرقة، وفى يوم الحادث كانت المجنى عليها تجلس مع 4 من زملايتها وبعد فترة غادرت اثنتان منهن، ثم قامت المجنى عليها بتوصيل الاثنتين الأخريين إلى أول الشارع.



وتبين أن المتهم اعتقد أن المجنى عليها غادرت المنزل وقام بالقفز هو والمتهم الثانى الذى ساعده على القفز من أعلى أسطح المنازل القريبة والملاصقة، إلا أنه فوجئ بالمجنى عليها داخل الشقة، فقام المتهمان بالتعدى عليها بالسلاح الأبيض (السكين) حتى لفظت أنفاسها الأخيرة، ثم قاما بسرقة دبلة و2 موبايل وفرا هاربين.

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وبمواجهة المتهم فى التحقيقات، اعترف أنه خطط لدخول منزل المجنى عليها بهدف السرقة وأثناء دخوله المنزل فوجئ بالمجنى عليها رغم أنه راقب مغادرة الأسرة كاملة للمنزل والذهاب إلى منزل خطيبها بقرية كفر فرسيس لنقل الأثاث واحتياجات الزواج، فارتكب الواقعة ، وأرشد عن المتهم الذى شاركه الجريمة، ويسكن في قرية ورورة ويدعى "أحمد. ح"، .وألقت أجهزة الأمن بالقليوبية القبض على كل من "حسان. ص" و"أحمد. ح. ق " المتهمين الرئيسيين وتبين تورط اثنين آخرين وهما أشقاء المتهم الأول في واقعة قتل تقى ناجي الطالبة بكلية الآداب ببنها يوم نقل أثاث الزوجية الخاص بها.وظلت القضية متداولة عامين فى المحاكم بين التأجيل والمرافعات حتى قضت محكمة جنايات بنها فى يناير 2019 بالإعدام شنقا لقاتل "تقى. ناجى"، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"عروس بنها"، وعاقبت المتهم الثاني بالسجن المشدد 10 سنوات، والثالثة شقيقة الأول بالسجن المشدد 3 سنوات، والرابع شقيق الأول والثالثة بالحبس سنة.واليوم 11 ديسمبر 2021 قضت محكمة النقض بتأييد حكم الإعدام الصادر ضد قاتل عروس بنها وتأييد الحكم الصادر بالسجن والحبس على باقي المتهمين .وسادت حالة من الفرح بين أسرة الطالبة تقى ناجى المعروفة إعلاميا بـ "عروس بنها" التي قتلت على يد جارها قبل زفافها بعد قيام محكمة النقض بتأييد حكم الإعدام الصادر ضد المتهمين وتأييد الحكم الصادر بالسجن والحبس على باقي المتهمين.واستقبلت أسرة المجنى عليها الحكم بالفرح والزغاريد مؤكدين أن حق تقى رجع النهارده بعد القصاص العادل من المتهمين وتأييد حكم الإعدام على المتهمين.