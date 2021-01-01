تعرف على مسابقات جامعة القاهرة خلال شهر ديسمبر



جامعة القاهرة جامعة القاهرة





تستمر جامعة القاهرة ، فى الاهتمام بالنشاط الطلابي بمختلف المجالات سواء الرياضية أو الثقافية أو الفنية .



ولذلك تقوم بعدد من المسابقات خلال الفترة الحالية ، على مستوى الكليات ومن بينهم مسابقة حفظ القرآن الكريم و فهمه .

قد يعجبك أيضا...

وذلك تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة و إشراف الدكتور جمال الشاذلى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب و حسن سعده مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب .كما أعلنت إدارة النشاط الثقافي بالإدارة العامة لرعاية الشباب طلاب الجامعة للمشاركة في المسابقة الثقافية الأدبية المؤهلة لمسابقة إبداع ١٠.وذلك فى مجالات الشعر و القصة القصيرة و الرواية و التأليف المسرحي ، و تسليم الأعمال في باقي المجالات بإدارة النشاط الثقافي بالإدارة العامة لرعاية الشباب بالمدينة الرياضية أمام باب تجارة من الساعة التاسعة و النصف وحتى الثانية عصرًا.وفى نفس السياق ، قدم الفريق المسرحي بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، عرضًا مسرحيًا بعنوان "أرسيليا" بمسرح المدينة الجامعية، وذلك ضمن فعاليات مهرجان المسرح الجامعي للعروض المسرحية القصيرة، والذي تنظمه جامعة القاهرة، ويهدف إلى احتضان المواهب الشابة للطلاب بجميع الكليات، وتشجيعهم على المشاركة في فنون المسرح المختلفة.وتدور أحداث المسرحية حول رجل يدعي "سبريتو" يكتشف قطعة آثار نادرة في أدغال أفريقيا، وهذه القطعة تنقله إلى عالم آخر ولكن الغريب في الأمر أن العالم الذي ينتقل إليه الوقت لا يتحرك فيه ويظل الزمن بالخارج متوقف بالنسبة لمن بداخل اللعبة مهما طال الوقت، العقدة أن "أرسيليا" ابنته لعبت معه اللعبة وأُسرت هناك إلى الأبد فيحاول والدها إخراجها بعد 10 سنوات لأن البوابة لا تفتح إلا كل 10 سنوات، وتدور اللعبة على فخ الفوز فمن يفوز يظل بالداخل إلى أن تفتح البوابة مرة أخرى، ويخرج للعالم الخارجي فاقد لكل الحواس، ويصنع عالم خاص به طيلة السنوات ليجهز الجولة الجديدة، وفي النهاية يفوز رامون عدو سبريتو اللدود ويظل سجين اللعبة ولا يخرج منها كعقاب له لما فعله بسبريتو.ومسرحية "أرسيليا" من تأليف مجيب أحمد، وإخراج محمد عادل الشرقاوي، وقد أشادت لجنة التحكيم والحضور بأداء الطلاب في التمثيل والموسيقى والديكور والإخراج، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور جمال الشاذلي نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، وتنفيذ الأستاذ حسن سعده مدير عام رعاية الشباب بجامعة القاهرة.جدير بالذكر أن جامعة القاهرة تولي اهتمامًا كبيرًا بالنشاط المسرحي وتمتلك عددًا من المسارح مزودة بالمعدات الفنية اللازمة للنشاط المسرحي نظرًا لدوره الكبير في اكتشاف المواهب الشابة واحتضانها ودعم قدراتها، وتحرص على تقديم عروض مسرحية هادفة ومتميزة تساهم في الارتقاء بأفكار الطلاب وأذواقهم ليصبحوا أكثر قدرة على المساهمة بقوة في التنوير.