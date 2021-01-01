عميد سياسة واقتصاد القاهرة يكشف طريقة امتحانات الفصل الدراسى الأول

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كشف الدكتور محمود السعيد عميد كلية سياسة واقتصاد جامعة القاهرة ، عن طريقة امتحانات الفصل الدراسى الأول للعام الجامعى 2021 -2022 .



وقال الدكتور محمود السعيد خلال تصريح لـ صدى البلد ، سيتم تطبيق الانظمة طبقا لـ طبيعة المقررات ، هناك مقررات تسمح بـ اسئلة الاختيارات من متعدد و الصواب والخطأ و مقررات أخرى تسمح بالأسئلة المقالية ، وبالتالى نظام البابل شيت يرجع لطبيعة المقرر و الاستاذ .

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توجيهات مهمة من المجلس الأعلى للجامعات قبل امتحانات الفصل الدراسي الأولوكان قد وجه الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي باستمرار المتابعة اليومية لعملية تطعيم كافة عناصر المنظومة التعليمية ضد فيروس كورونا ، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي ، وقرارات لجنة الأزمات برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، للحد من انتشار فيروس كورونا بالجامعات، مع مراجعة وتدقيق الجامعات لموقف الطلاب من التطعيم.كما شدد على عدم السماح بدخول الطلاب والعاملين وأعضاء هيئة التدريس إلى الحرم الجامعي ، إلا بعد تقديم شهادة تُثبت الحصول على اللقاح، وفي حالة عدم حصول الطالب على اللقاح، يُمكنه إجراء تحليل "PCR" يُقدمه أسبوعيًا.وأكد الوزير ضرورة الالتزام الكامل بقرارات لجنة الأزمات، فيما يخُص عدم السماح للعاملين بمؤسسات الدولة بدخول مقراتها، إلا لمن حصل على التطعيم ضد فيروس كورونا، حرصا على سلامة كافة منتسبى الجامعات من الفيروس.