أسامة الأزهري: سيد قطب كَفر كل من على وجه الأرض.. فيديو



أسامة الأزهري أسامة الأزهري



قال الدكتور أسامة الأزهري الداعية الإسلامي، إن مسألة التكفير عند سيد قطب كانت لها أثر ملموس وطاغي، مشيرًا إلى أنه كان يكتب كلام شديد الصراحة في تكفير الناس جميعًا، مضيفا أن سيد قطب كان يرى كل من على وجه الأرض كفار وأن من يرفع الآذان أشد كفرا من أيام الجاهلية الأولى.







وأضاف الأزهري خلال لقائه على دي ام سي في برنامجه "الحق المبين"، أن سيد قطب كان يرى في كتبه أن كل من مضى من الأمة المحمدية كفار بل أن الدين قد انقطع عن الوجود قبل قرون وهذا معناه انقطاع وجود الإسلام ذاته ويبدأ ينتقل من إطلاق وصف التكفير إلا أن يبني عليها أدوار متراكمة لتتولد لديه فكرة الجاهلية، وأشار إلي إنه في فجر يوم 29 أغسطس1966 توجهت 3 سيارات إلى السجن الحربي بمدينة نصر لنقل سيد قطب إلى سجن الاستئناف الواقع خلف مديرية أمن القاهرة.

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وأشار إلى أن صالح سرية استلهم أفكار سيد قطب، ثم استلهمها محمد عبدالسلام فرج في تنظيم الجهاد، وداخل كل عقد يوجد مجموعة من التيارات التي تنتمي إلى أفكار سيد قطب.وأوضح: “فرج كتب كتابًا اسمه فريضة الجهاد، تبنى فيها فكرة الحاكمية والتكفير، وزعم أن الفريضة الغائبة في الإسلام هي الجهاد، حيث يعتدي على الناس ويقول إن هذا جهادًا، ويقول إن حكام المسلمين اليوم في ردة عن الإسلام”.