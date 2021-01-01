قال الدكتور أسامة الأزهري الداعية الإسلامي، إن مسألة التكفير عند سيد قطب كانت لها أثر ملموس وطاغي، مشيرًا إلى أنه كان يكتب كلام شديد الصراحة في تكفير الناس جميعًا، مضيفا أن سيد قطب كان يرى كل من على وجه الأرض كفار وأن من يرفع الآذان أشد كفرا من أيام الجاهلية الأولى.
وأضاف الأزهري خلال لقائه على دي ام سي في برنامجه "الحق المبين"، أن سيد قطب كان يرى في كتبه أن كل من مضى من الأمة المحمدية كفار بل أن الدين قد انقطع عن الوجود قبل قرون وهذا معناه انقطاع وجود الإسلام ذاته ويبدأ ينتقل من إطلاق وصف التكفير إلا أن يبني عليها أدوار متراكمة لتتولد لديه فكرة الجاهلية، وأشار إلي إنه في فجر يوم 29 أغسطس1966 توجهت 3 سيارات إلى السجن الحربي بمدينة نصر لنقل سيد قطب إلى سجن الاستئناف الواقع خلف مديرية أمن القاهرة.
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التعليقات على أسامة الأزهري: سيد قطب كَفر كل من على وجه الأرض.. فيديو
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