الحشاش لما يكون فايق.. القصة الكاملة لإيقاف قارئ القرآن وإحالته للتحقيق



القصة الكاملة لإيقاف قارئ القرآن القصة الكاملة لإيقاف قارئ القرآن



نشر الشيخ ابراهيم الحشاش أحد أعضاء نقابة القراء فيديو له عبر صفحتهه على الرسمية على فيسبوك يتلو القرآن الكريم تحت عنوان " الحشاش لما بيكون فايق.. تعيش معاه أحلى دقايق" الأمر الذي أحدث جدلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.



وغرد القاريء بأقوال لا تليق، وتم وقفه؛ بسبب بكتابة "بوست" مسيء، على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك".



قررت نقابة محفظي وقراء القران الكريم، وقف عضوية الحشاش" لحين حضوره أمام لجنة القيم والمتابعة بالنقابة يوم 18 ديسمبر الجارى، للتحقيق معه بسبب منشور “الحشاش لما كون فايق”؟

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وكشف الشيخ محمد حشاد شيخ عموم المقارئ ونقيب قراء ومحفظى القرآن الكريم، تفاصيل وقف القارئ، قائلا :"كتب على صفحته: الحشاش لما يكون فايق تعيش معاه أحلى دقايق، تعليقا على مقطع فيديو يتلو فيه القرآن الكريم".أكد الشيخ محمد حشاد شيخ عموم المقارئ المصرية ونقيب قراء ومحفظى القرآن الكريم، أن النقابة لا تقبل أي تجاوز من العاملين بها، لافتا إلى أن النقابة لا يمكن تتغاضي عما يحاول الإساءة لها.وأشار الشيخ حشاد، إلى أن مثل هذا الحديث لا يجوز أن يخرج من شخص يقرأ كتاب الله، وتم وقف عضويته لحين المثول أمام لجنة التحقيق في النقابة يوم 18 ديسمبر من الشهر الجاري، كما يمكن أن يتم إحالته للنيابة العامة.وأوضح أن أحد الأشخاص أرسل له الفيديو الذي يقرأ فيه، ووجد مكتوبا عليه كلام لا يليق بقارئ القرآن الكريم، لافتًا إلى أن القارئ اسمه الحشاش، ولكن الجمهور قد يعتبر أن القصد هو «أنه لما يقرأ وهو محشش الناس هتنبسط بيه».وتابع: نقابة القراء تعرضت لضغوطات من كل جانب عملتوا إيه وعجبكم الكلام واضطرينا ننزل بيان إننا أوقفنا عضوية الشيخ مؤقتا لحين حضوره أمام لجنة القيم والمتابعة لشرح وجهة نظره في هذا الكلام وطبعا إحنا بنعتبر أن نقابة القراء بيت للجميع وأنه بيعتبر نفسه والد للجميعووجَّه الشيخ حشاد رسالة إلى الشيخ صديق الحشاش «الإنسان مننا دائمًا بيتفادى إنه يقع ولما بتكتب على التواصل الاجتماعي يقرأها العام والخاص وعشان أنا محدش يفسر كلامي بوجهة أخرى أنا أتفادى هذا الكلام لأن الربط بين الحشاش لما يكون رايق وشوف انت عملت ازاي بين اللي بيتناول الحشيش بيتهيأ له انه بيروقه وبيخلي مزاجه عالي وبيخليه يؤدي في المجال اللي بيأدي فيه أداء كويس والناس فاهمة كده.