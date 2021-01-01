وفرى فلوسك.. إزاى تدفى بيتك من غير ما تشغلى الدفاية فى 7 خطوات



إزاى تدفى بيتك إزاى تدفى بيتك

تتسم حالة الطقس خلال هذه الفترة بانخفاض درجة الحرارة، وخاصة أثناء الليل، مما يتسبب في الشعور بالبرودة التى تدفع الإنسان للبحث عن وسائل مختلفة تساعده على الشعور بالدفء، دون أن تكون مكلفة مادياً ويمكن تطبيقها بسهولة ولا تسبب أي أذى لأفراد الأسرة، مثل إشعال الشموع والقيام ببعض التمارين الرياضية التي تساعد على الشعور بالدفء أيضاً وتناول مشروبات دافئة، وغيرها من الطرق التي يمكن تنفيذها والتي نستعرضها في هذا التقرير، وفقاً لما ذكره موقع " alldryus" والتي يمكن تطبيقها بأواخر فصل الخريف الذى يتسم بالبرودة وطوال فصل الشتاء القادم.



إزاى تدفى بيتك من غير ماتشغلى الدفاية؟



استخدمى الشموع



يستخدم الكثير من الأشخاص الشموع للإضاءة أثناء انقطاع الكهرباء أو حتى عند تحضير عشاء رومانسى، لكن يمكن استخدامها للشعور بالدفء، من خلال إشعال عدة شموع ووضعها على طاولة للشعور بالدفء.



إغلاق الستائر



ينصح بفتح الستائر طوال فترة النهار، للاستفادة من دفء أشعة الشمس، وخلال فترة الليل، يفضل إغلاق النوافذ جيداً لمنع دخول تيارات الهواء البارد والاستفادة من الهواء الدافئ الذى حصلت عليه طوال فترة النهار.

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البطانياتيفضل خلال الطقس البارد ارتداء عدة طبقات من الملابس، للشعور بالدفء خلال الأيام الباردة، مع ضرورة تغطية الحيوانات الأليفة بالبطانيات الصغيرة.ممارسة التمارين الرياضيةيفضل ممارسة التمارين الرياضية عند الشعور بالبرد، لمدة 5 دقائق حيث تساعد على رفع درجة حرارة الجسم، سواء القفز بالحبل أو الجرى في المكان .تناول المشروبات الدافئةيساعد تناول مشروبات ساخنة مثل الشاي والقهوة والشيكولاتة الساخنة و الحساء في الشعور بالدفء والحصول على عناصر غذائية هامة تعود بفوائد على الإنسان، لذلك ينصح بتناول هذه المشروبات كل ساعتين.استخدام قربة المياهيفضل ملء "قربة " بالمياه الدافئة، وحملها باليد مع ارتداء الملابس الشتوية، للشعور بالدفء طوال اليوم.تحضير مخبوزاتينصح بتحضير مخبوزات داخل المنزل، حيث يساعد تناول الأطعمة الساخنة على الشعور بالدفء، كما تساعد حرارة الفرن على تدفئة المنزل مع إغلاق النوافذ، للشعور بالدفء طوال اليوم.