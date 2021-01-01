وفرى فلوسك.. إزاى تدفى بيتك من غير ما تشغلى الدفاية فى 7 خطوات

تتسم حالة الطقس خلال هذه الفترة بانخفاض درجة الحرارة، وخاصة أثناء الليل، مما يتسبب في الشعور بالبرودة التى تدفع الإنسان للبحث عن وسائل مختلفة تساعده على الشعور بالدفء، دون أن تكون مكلفة مادياً ويمكن تطبيقها بسهولة ولا تسبب أي أذى لأفراد الأسرة، مثل إشعال الشموع والقيام ببعض التمارين الرياضية التي تساعد على الشعور بالدفء أيضاً وتناول مشروبات دافئة، وغيرها من الطرق التي يمكن تنفيذها والتي نستعرضها في هذا التقرير، وفقاً لما ذكره موقع " alldryus" والتي يمكن تطبيقها بأواخر فصل الخريف الذى يتسم بالبرودة وطوال فصل الشتاء القادم.
إزاى تدفى بيتك من غير ماتشغلى الدفاية؟
استخدمى الشموع
يستخدم الكثير من الأشخاص الشموع للإضاءة أثناء انقطاع الكهرباء أو حتى عند تحضير عشاء رومانسى، لكن يمكن استخدامها للشعور بالدفء، من خلال إشعال عدة شموع ووضعها على طاولة للشعور بالدفء.
إغلاق الستائر
ينصح بفتح الستائر طوال فترة النهار، للاستفادة من دفء أشعة الشمس، وخلال فترة الليل، يفضل إغلاق النوافذ جيداً لمنع دخول تيارات الهواء البارد والاستفادة من الهواء الدافئ الذى حصلت عليه طوال فترة النهار.
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