إزاى تستخدم السخان بطريقة صحيحة؟ عشان تحافظ على عمر الجهاز وتحمى بيتك



إزاى تستخدم السخان إزاى تستخدم السخان



تعد السخانات بأنواعها الغاز منها والكهربائية، من المصادر المهمة لتدفئة المياه عند الاستحمام خلال الأيام الباردة بفصلى الخريف والشتاء، ولكن قد يسبب الاستخدام الخاطئ للسخان الكهربائي والغاز في كوارث كبيرة مثل الاختناق أو الحرائق، لذا فعليك الحذر عند استخدامه، وخصوصاً عند تواجد الأطفال، ولهذا نقدم لك نصائح هامة لاستخدام السخان للحفاظ على سلامتك وسلامة أسرتك، كما أوضحت خبيرة الصيانة رانيا نور في حديثها لـ "اليوم السابع"، والذى نستعرضه في هذا التقرير.



إزاى تستخدم السخان بطريقة صحيحة وآمنة؟



اقرأ التعليمات:



يجب أن يكون السخان الغاز و الكهربائي به ملصق يوضح أنه قد تم اختباره في مختبر معترف به، وقبل استخدام السخان يجب أن تقرأ وتفهم تعليمات الشركة المصنعة وعلامات التحذير، فإذا اتبعت التعليمات جيداً يمكنك التقليل من مخاطره، و وضعه وتركيبه بشكل صحيح وعلى يد مختص.





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شغل أجهزة الإنذار :وفقًا لنصائح جمعيات الحماية من الحرائق حول العالم، عليك أن تتأكد من أن أجهزة إنذار الدخان في منزلك تعمل بشكل صحيح وفعال، أو إحضار طفاية حرائق في كابينة خارج المنزل لتستخدم عند اللزوم، كما أوضحت خبيرة الصيانة أن وجود الطفاية في المنزل لا تقل أهمية مثل سيارتك تماماً.ماتسيبش السخان شغال على طول:عند مغادرة المنزل يجب إطفاء السخان وكل الأجهزة الكهربائية التي لا داعي لتشغيلها عند وجود الأسرة خارج المنزل، ومن الضروري أيضًا إيقاف تشغيل السخان عند النوم، حيث تساعد هذه الطرق في إطالة عمر الجهاز والحفاظ على حياتك من التعرض للاختناق.اتأكد من سلامة الأسلاك الكهربائية:يجب التحقق من سلامة الأسلاك والتأكد من عدم كسر القابس، ويفضل عدم الاستعانة بمشترك لوضع فيشة السخان، بل يجب وضع الفيشة مباشرة في المكبس، مع التأكد من أن الاتصال آمن.وضع السخان:يفضل وضع السخان الكهربائي أو الغاز سواء في الحمام أو المطبخ بجانب منفذ للهواء، خاصة سخان الغاز منه لكي يزود المكان بتهوية جيدة عند استخدامه، كما عليك إبعاد السخان نهائياً عن أي مصادر حرارة مثل البوتاجاز أو الدفاية.