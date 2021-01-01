خمس طرق لتنظيف " البيوتي بلندر " فى المنزل.. من الشامبو لمسحوق الغسيل

تهتم المرأة دائماً بتنظيف الفرشاة وأسفنجة "البيوتي بلندر"، التي تستخدمها عند وضع المكياج على وجهها، ولأنها من الأدوات التي تلتصق بها ألوان المكياج المختلفة، لذلك يجب تنظيفها جيداً، حتى لا تتسبب في خلط الألوان ببعضها وبالتالي يمكن للمرأة الحصول على ألوان المكياج التي تريدها، دون خلط بألوان أخرى، ولهذا نستعرض في هذا التقرير مع خبيرة التجميل، غادة على، أفضل خمس طرق يمكن اتباعها لتنظيف "البيوتى بلندر" في المنزل ولا تستغرق الكثير من الوقت، والتي أشارت إليها خلال حديثنا معها.
خمس طرق لتنظيف "البيوتي بلندر"
الشامبو :
ينصح بتنظيف أسفنجة " البيوتي بلندر " بالشامبو، حيث تساعد على إزالة التراكمات المتواجدة بداخل الإسفنجة ويفضل أن يكون نوع الشامبو خفيفا ومصمما لفروة الرأس الحساسة، من خلال وضع " البيوتي بلندر " أسفل صنبور المياه حتى يتضخم حجمها الكامل ثم وضع القليل من قطرات الشامبو على الإسفنجة وفركها برفق وشطفها بالماء ثم عصر الماء المتبقي وتجفيف الإسفنجة بفوطة أو مناديل ورقية .
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