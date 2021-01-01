خمس طرق لتنظيف " البيوتي بلندر " فى المنزل.. من الشامبو لمسحوق الغسيل



طرق لتنظيف " البيوتي بلندر " فى المنزل طرق لتنظيف " البيوتي بلندر " فى المنزل

تهتم المرأة دائماً بتنظيف الفرشاة وأسفنجة "البيوتي بلندر"، التي تستخدمها عند وضع المكياج على وجهها، ولأنها من الأدوات التي تلتصق بها ألوان المكياج المختلفة، لذلك يجب تنظيفها جيداً، حتى لا تتسبب في خلط الألوان ببعضها وبالتالي يمكن للمرأة الحصول على ألوان المكياج التي تريدها، دون خلط بألوان أخرى، ولهذا نستعرض في هذا التقرير مع خبيرة التجميل، غادة على، أفضل خمس طرق يمكن اتباعها لتنظيف "البيوتى بلندر" في المنزل ولا تستغرق الكثير من الوقت، والتي أشارت إليها خلال حديثنا معها.







خمس طرق لتنظيف "البيوتي بلندر"



الشامبو :



ينصح بتنظيف أسفنجة " البيوتي بلندر " بالشامبو، حيث تساعد على إزالة التراكمات المتواجدة بداخل الإسفنجة ويفضل أن يكون نوع الشامبو خفيفا ومصمما لفروة الرأس الحساسة، من خلال وضع " البيوتي بلندر " أسفل صنبور المياه حتى يتضخم حجمها الكامل ثم وضع القليل من قطرات الشامبو على الإسفنجة وفركها برفق وشطفها بالماء ثم عصر الماء المتبقي وتجفيف الإسفنجة بفوطة أو مناديل ورقية .

قد يعجبك أيضا...

الميكرويف:يعتبر التعقيم خطوة مهمة في تنظيف أدوات المكياج لذلك ينصح باستخدا الميكرويف الذى يساعد على قتل البكتيريا والجراثيم ، من خلال تحضير كوب ماء داخل الميكرويف مع إضافة بعض قطرات من شامبو الأطفال أو سائل غسيل الأطباق ثم نقع الأسفنجة داخل الكوب لمدة تترواح من 5 لـ 7 دقائق داخل الميكرويف ثم إخراجه من الثلاجة ليبرد وتعصر بعد ذلك وتترك حتى تجف.غسول البشرة:ينصح باستخدام غسول البشرة في تنظيف الأسفنجة، من خلال وضع " البيوتي بلندر "، أسفل المياه الفاترة، ثم وضع قطرات من الغسول وتركها مع فركها لتنظف بعمق ثم شطفها أسفل مياه الصنبور، وتركها لتجف بمفردها.مسحوق الغسيل :يمكن تنظيف " البيوتي بلندر" بمسحوق الغسل من خلال وضع المسحوق والماء على الأسفنجة مع الفرك، لعمل رغوة ثم شطف الأسفنجة وتركها حتى تجف.