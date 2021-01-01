حلوى لذيذة.. طريقة عمل الجبنية المقرمشة



الجبنية المقرمشة الجبنية المقرمشة

الجبنية المقرمشة من الأطباق الحلويات التي يمكنك تناولها كوجبة خفيفة خلال اليوم، فيمكنك إعداد و تحضير الجبنية المقرمشة في المنزل و تقديمها لأطفالك وأفراد أسرتك بأسهل الخطوات.



قدمت الشيف منال العالم طريقة عمل الجبنية المقرمشة في المنول، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.



مقادير الجبنية المقرمشة

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العجينة:2 كوب وربع من الدقيق2 ملعقة كبيرة سكرملعقة و نصف صغيرة خميرة فورية2 ملعقة كبيرة حليب مجففربع ملعقة صغيرة ملحنصف ملعقة صغيرة هيل3 ملعقة كبيرة زيت ذرة3/4 كوب ماء دافئ1 ملعقة صغيرة ماء الوردالحشو:4 مكعب جبن كريميربع كوب فستق مجروش1 ملعقة صغيرة ماء الوردللتغطية:1 كوب شعيرية باكستانية مفتتة1 ملعقة كبيرة زبدةللقلي: زيت ذرةللتقديم: قطر/ شيرةطريقة تحضير الجبنية المقرمشة-احضري صواني قصيرة الحافة، ضعي فوقها قطعة من ورق الزبدة. اتركيها جانبا.-العجينة: في وعاء الخلاط ضعي الدقيق، السكر، الخميرة، الحليب، الملح والهيل. ثبتي مضرب العجين وقلبي قليلا ليختلط.-اضيفي الزيت والماء، شغلي لمدة ٤ دقيقة على سرعة بطيئة لتتكون لديك عجينة تكون لينة.-قطعي العجينة كرات صغيرة ، ضعيها على الصينية. غلفيها واتركيها ١٠ دقيقة ترتاح.-اضغطي قليلا على كل كرة لتصبح مثل القرص.-الحشو: في طبق ضعي الجبن، الفستق، ماء الورد، قلبي لتختلط المكونات.-ضعي كمية بسيطة من الحشو وسط القرص. اقفلي العجينة على الجبن وثبتي الأطراف جيدا ليصبح لديك كرة من العجينة محشية بالجبن.-احضري صينية واسعة، ضعي ورق زبدة، ضعي الكرات على الصينية.-سخني الفرن لدرجة حرارة ٢٠٠ ف ، وضعي الصينية في الفرن واخبزي العجينة لمدة ٤ دقائق فقط. اتركيها لتبرد.-القلي: سخني الزيت في مقلاة عميقة، اقلي الجبنية لتصبح ذهبي غامق .-ضعي الجبنية في الشيرة، قلبيها لتتشرب الشيرة ثم دحرجيها بالشعيرية قبل ان تجف الشيرة.-الشعيرية: في مقلاة واسعة سخني الزبدة ثم اضيفي الشعيرية وقلبيها لبضع دقائق لتتحمص قليلا. اتركيها لتبرد.