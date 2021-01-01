سهلة و لذيذة .. طريقة عمل رول الدجاج

طريقة عمل رول الدجاج
رول الدجاج من الأطباق الرئيسية التي يمكنك إعدادها وتقديمها لأفراد اسرتك أو ضيوفك في المنزل، فيتميز رول الدجاج باحتوائه على العناصر الغذائية الصحية و المفيدة لأسرتك أيضا.
قدمت الشيف نرمين هنو مقدمة برنامج زي السكر على قناة سي بي سي سفرة طريقة عمل رول الدجاج بأسهل الخطوات.
مقادير رو ل الدجاج
- 10 صدور دجاج مخلية.
-500 جرام لحمة مفرومة قليلة الدهن.
-بصلة مفرومة .
-3 فص ثوم مهروس.
- 3 ملعقة كبيرة زيت زيتون.
-2 كوب مشروم بورتوبيللو.
-1 ملعقة كبيرة عصير ليمون.
-ربع كوب بقسماط محمص.
-3 ملعقة كبيرة بقدونس.
- ملح.
-فلفل اسود .
-500 جرام بيف بيكون جارنش.
1 كيلو بطاطس بيوريه.
طريقة تحضير رول الدجاج
- تعصج اللحمة المفرومة في بصل وزيت زيتون على النار ثم يضاف المشروم وتتبل بملح وفلفل ثم يضاف البقسماط ثم يرفع من على النار ثم يضاف البقدونس ويترك ليبرد.
- يفرد البيف بيكون في صينية مبطنة ورق ألمونيوم ثم ترص صدور الدجاج ثم تضاف حشوة اللحمة والمشروم ثم يلف على شكل رول ويغلف بورق ألمونيوم ويغلق جيدا.
-ثم يدخل الفرن على درجة حرارة 180 لمدة نصف ساعة.
- ويقدم مع البطاطس البيوريه.
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