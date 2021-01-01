كل ما تريد معرفته حول وجع الأسنان وطرق علاجه

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أسباب وجع الأسنان



يعد وجع الأسنان من الأمراض التي تسبب عدم الأرتياح طوال اليوم، وقلة النوم، ويمكن ان يحدث وجع الأسنان نتيجة للعديد من الأسباب.

أسباب وجع الأسنان
يمكن أن يكون سبب وجع الأسنان:

تسوس الأسنان
وجود خراج الأسنان
سن متصدع أو تالف
حشوة مفكوكة أو مكسورة
عدوى - يحدث هذا غالبًا عندما يكسر أحد الأسنان (مثل ضرس العقل) الجلد ، ولكن ليس لديه مساحة كافية للخروج بالكامل.
مشاكل في تقويم الأسنان

كيفية منع وجع الأسنان
أفضل طريقة للوقاية من وجع الأسنان هي الحفاظ على صحة أسنانك ولثتك قدر الإمكان.

لفعل هذا:

1- إجراء فحوصات منتظمة للأسنان
2- قلل من الأطعمة والمشروبات السكرية
3- اغسل أسنانك مرتين يوميًا لمدة دقيقتين تقريبًا باستخدام معجون أسنان يحتوي على الفلورايد
4- نظف بين أسنانك باستخدام الخيط أو فرشاة ما بين الأسنان كل يوم لإزالة الطعام والحطام والبلاك

المصدر: elbalad

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