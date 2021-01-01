كل ما تريد معرفته حول وجع الأسنان وطرق علاجه



أسباب وجع الأسنان أسباب وجع الأسنان





يعد وجع الأسنان من الأمراض التي تسبب عدم الأرتياح طوال اليوم، وقلة النوم، ويمكن ان يحدث وجع الأسنان نتيجة للعديد من الأسباب.



أسباب وجع الأسنان

يمكن أن يكون سبب وجع الأسنان:

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تسوس الأسنانوجود خراج الأسنانسن متصدع أو تالفحشوة مفكوكة أو مكسورةعدوى - يحدث هذا غالبًا عندما يكسر أحد الأسنان (مثل ضرس العقل) الجلد ، ولكن ليس لديه مساحة كافية للخروج بالكامل.مشاكل في تقويم الأسنانكيفية منع وجع الأسنانأفضل طريقة للوقاية من وجع الأسنان هي الحفاظ على صحة أسنانك ولثتك قدر الإمكان.لفعل هذا:1- إجراء فحوصات منتظمة للأسنان2- قلل من الأطعمة والمشروبات السكرية3- اغسل أسنانك مرتين يوميًا لمدة دقيقتين تقريبًا باستخدام معجون أسنان يحتوي على الفلورايد4- نظف بين أسنانك باستخدام الخيط أو فرشاة ما بين الأسنان كل يوم لإزالة الطعام والحطام والبلاك