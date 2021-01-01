لاتتخلص منه بعد اليوم.. فوائد قشر الزنجبيل



فوائد قشر الزنجبيل فوائد قشر الزنجبيل





المعروف أن الزنجبيل يتمتع بالعديد من الفوائد الصحية ، ويمكن استهلاكه بطرق لا تعد ولا تحصى سواء كان نيئًا ومطبوخًا ، وأيضًا مقشرًا أو غير مقشر.



ولكن هل هناك طريقة صحيحة لتقشير الزنجبيل حتى تظل جميع عناصره الغذائية سليمة؟ انتقلت الطاهية السابقة كاثرين ماكبرايد مؤخرًا إلى Twitter وشاركت مقطع فيديو توضح فيه كيف تفضل تقشير الزنجبيل.

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بدلاً من استخدام مقشرة أو سكين ، اقترح الطاهي استخدام ظهر الملعقة. "أستخدم ملعقة لتقشير الزنجبيل! ما الأداة التي تستخدمها؟ " هي سألت.قفز Twitterati إلى سلسلة المناقشة ، وبينما اقترح البعض أنهم لا يقشرون الزنجبيل على الإطلاق ، ذكر آخرون أنهم يستخدمون "ظهر السكين". كتب مستخدم آخر ، "سكين هولندي. أنا أستخدم الجبن جودة ولكني أستخدمه أيضًا لخياري أيضًا. إنها أداة ذكية للغاية"في منشور آخر على وسائل التواصل الاجتماعي ، اقترح باحث في جامعة هارفارد أنه يجب على المرء أن يضع الزنجبيل مع قشرته لأن له فوائد عديدة.الزنجبيل هدية جميلة من الطبيعة ومعظمنا يقشرها بشكل خاطئ. أيضًا ، لا ينبغي تقشيره على أي حال! قشر الزنجبيل صالح للأكل. قال كانشان كويا ، دكتوراه في الطب الحيوي من جامعة هارفارد ، حاصل على شهادة التدريب الصحي من معهد التغذية التكاملية في منشور على إنستغرام ، إنه يحتوي على ضعف البوليفينول النافع كاللحم ، والأهم من ذلك ، أنه يحتوي على مركبات فريدة ومتميزة.استخدم ملعقة لتقشير الزنجبيل حتى لا تقشر اللب (شائع جدًا مع التقشير بالسكين). وإذا استطعت ، استمتع بفوائد قشر الزنجبيل في أشياء مثل الشاي والمرق ".وفقًا كبير خبراء التغذية في شركة Fitza ، يتم فقد العديد من المكونات الصحية أثناء تقشير الزنجبيل بسكين بسبب كمية الزنجبيل التي تضيع."كلما كان الزنجبيل منحنيًا ، زادت صعوبة تقشيره بالسكين. كلما زاد الوقت الذي تستغرقه في التقشير ، يبدأ سطح لب الزنجبيل في التأكسد ويبدأ في فقدان فوائده. انظري إلى الملعقة لأنها ستجعل عملية التقشير أكثر سرعة وكفاءة والتي بدورها ستساعد في الاحتفاظ بالعناصر الغذائية بالداخل. أخيرًا ، لا داعي للقلق بشأن إهدار حتى القليل من الزنجبيل أثناء التقشير بالملعقة ، وهو ما كان سيحدث بالتأكيد إذا استخدمت السكين بدلاً من ذلك" قالت لموقع indianexpress.com .وفقًا لممارس الايورفيدا الدكتور ديكسا بهافسار ، فإن الزنجبيل له فوائد صحية مختلفة تساعد* تهدئة حلقك.* يزيل الكسل.* حرق دهون البطن.* تقلل من آلام البطن الناتجة عن الغازات.* يعزز الهضم .* تقليل الانتفاخ.* تحسين المناعة.استمر في التمرير للحصول على وصفة شاي الزنجبيل الخاصة من الدكتور بهافسارمكونات1 إنش - كوب زنجبيل مقطّع أومهروس- ماءعصير ليمونعسلطريقة* يغلى 2.5 سم من الزنجبيل فى الماء. اتركه ينضج لمدة 5-7 دقائق.* يضاف عصير الليمون.* أضف العسل بعد أن يصل الشاي إلى درجة حرارة الغرفة أو بعد أن يصبح فاترًا. ليس عندما يكون الجو حارا."بما أن الزنجبيل ساخن في فعاليته ، يجب تجنبه من قبل الأشخاص الذين يعانون من اضطراب النزيف .في هذه الحالة ، يمكنك استخدام CCF (مصنوع من بذور الشمر والكمون والكزبرة) "