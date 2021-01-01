بـ 4 وصفات سريعة تخلصى من تشقق الكعبين



تشقق الكعبين تشقق الكعبين



هل تعاني من تشقق الكعبين ويشكل لك الكثير من الإحراج يمكنك بعلاجات سريعة من مطبخك علاج التشقق بوصفات سريعة جربيها بنفسك إليك المكونات وطريقة التحضير يقدمها موقع برايت سايد



وصفة البابايا

تحتوي البابايا على إنزيم يسمى Papain يقلل من ظهور التجاعيد ويعكس علامات الشيخوخة.



مكونات

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بابايا طازجةعصير ليمونطريقة1- يسحق لب البابايا واخلطي اللب مع عصير الليمون وضعي الخليط على قدميك المتشققة واتركيه لمدة 15 - 20 دقيقة ثم اشطفى قدميك وجففى بالمنشفة2-لا ينصح بترك الخليط على بشرتك لأكثر من 20 دقيقة لكل جلسة.تشقق الكعبينوصفة زبدة الشيازبدة الشيا هي مرطب طبيعي ممتاز. تشمل خصائصه فيتامين أ وفيتامين هـ.مكونات1-2 ملاعق كبيرة من زبدة الشيازوج من الجواربالطريقة1-افركي زبدة الشيا على قدميك وقم بالتدليك حتى تمتص بشرتك الزبدةاسحب جواربك واتركها طوال الليل.2-يمكنك تكرار التدليك كل ليلة قبل النوم.وصفة الليمونيمكن بهذا العلاج المنزلي التخلص من الكعوب الجافة المتشققة حيث يساعد حجر الخفاف على تقشير السطح الخشن.مكوناتليمونماء دافئحجرمنشفةطريقة1-أضف عصير الليمون إلى الماء الدافئ ثم أنقعى قدميك في الماء لمدة 10-15 دقيقةبمجرد أن يلين كعبك ، افركي بالحجر2-اشطفى قدميك وجففها بمنشفةوصفة عصير الليمون وماسك الفازلين للقدميعمل عصير الليمون على تنعيم البشرة الجافة على القدمين بينما يعمل الفازلين على تلطيفها وترطيبها.مكوناتماء دافئفازلينعصير ليمونزوج من الجواربالطريقة1- يمكنك نقع القدمين في ماء دافئ لمدة 20 دقيقة2-أضف 1 ملعقة صغيرة من الفازلين إلى 3 ملاعق صغيرة من عصير الليمون واخلطهم جيدًا3-افركي المزيج على قدميك واتركيه لمدة ساعة4-إذا كنت تفعل هذا كل يوم ، فسترى النتائج في غضون أسبوع تقريبًا.