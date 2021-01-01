أسباب صداع خلف الرأس وأهم طرق العلاج



صداع خلف الرأس صداع خلف الرأس



صداع خلف الرأس، من أكثر أنواع الصداع شيوعا لدى البشر في مختلف البلاد، ويكون عادة مؤشر على وجود خلل ما في الجسم.



ويحتاج صداع خلف الرأس لحل طويل الأمد لتتمكن من التخلص من الوضعية السيئة إلى أنواع مختلفة من الصداع وقد يتألم الجزء الخلفي من رأسك بسبب أحد هذه الأسباب.



إليكم أهم أسباب صداع خلف الرأس وطرق علاجه وفقا لما جاء في موقع “webmd”.

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صداع التوتر :أكثر أنواع الصداع شيوعًا، ويحدث عندما تتقلص عضلات فروة رأسك ورقبتك وهذا يسبب الألم على جانبي ومؤخرة رأسك، عادة ما يكون ألم خفيف لا ينبض.لا يعتبر صداع التوتر علامة على مشكلة طبية أخرى، ومع ذلك يمكن أن يكون مؤلمًا ويقول بعض الناس أن الملزمة تضغط على رؤوسهم.هناك نوعان من صداع التوتر:العرضيغالبًا ما يطلق عليه صداع التوتر لأنه يحدث عندما تكون متوترًا أو قلقًا أو جائعًا أو غاضبًا أو مكتئبًا أو متعبًا .مزمن:يحدث هذا النوع من الصداع أكثر من 15 مرة في الشهر لمدة 3 أشهر على الأقل ز دائمًا ما يكون الألم موجودًا ، على الرغم من أنه قد يختلف على مدار اليوم و قد تشعر أيضًا ببعض الغثيان عندما يكون لديك واحدة.أسباب صداع خلف الرأسأهم أسباب صداع خلف الرأس وطرق علاجها .التوتريمكنك علاج معظم حالات صداع التوتر باستخدام مسكنات الألم التي لا تستلزم وصفة طبية مثل الأسيتامينوفين أو الأيبوبروفين أو الأسبرين، وفي بعض الحالات قد يصف لك طبيبك مضادًا للاكتئاب ، والذي يمكن أن يعمل أيضًا كمسكن للألم.الوضع السيئ:إذا كنت تميل إلى التراخي عند الجلوس أو الوقوف ، فقد يؤدي ذلك إلى إجهاد عضلات مؤخرة رأسك وأعلى ظهرك ورقبتك وفكك كما يمكن أن يضغط على الأعصاب في تلك المناطق.نتيجة لذلك يمكن أن يسبب الموقف السيئ صداع التوتر وألمًا في مؤخرة رأسك ويمكن أن يساعد الوقوف أو الجلوس بشكل مستقيم في تخفيف الصداع الناتج عن الوضع السيئ.قد تساعد مسكنات الألم التي لا تستلزم وصفة طبية فى التخلص من صداع خلف الرأس وفي بعض الحالات ، قد تحتاج إلى علاج طبيعي.صداع التهاب المفاصل:يتمثل العرض الرئيسي لصداع التهاب المفاصل في الألم في مؤخرة رأسك الذي يزداد سوءًا عند الحركة وقد يكون نتيجة التهاب المفاصل في الفقرة الأولى أو الثانية أو الثالثة من العمود الفقري وقد يكون بسبب التغيرات في بنية عظام رقبتك أو التهاب الأوعية الدموية في رأسك وتحدث إلى طبيبك عن العلاجات وعادة يمكنك علاج هذا الصداع بالأدوية المضادة للالتهابات أو مرخيات العضلات أو كليهما.صداع الضغط المنخفض:يُعرف انخفاض ضغط الدم العفوي داخل الجمجمة (SIH) بشكل أكثر شيوعًا باسم صداع الضغط المنخفض ويحدث هذا عندما يكون هناك تسرب للسائل النخاعي في رقبتك أو ظهرك ويتسبب التسرب في تقليل وسادة السائل النخاعي حول الدماغ .تشمل الأعراض ألمًا شديدًا في مؤخرة رأسك ورقبتك يزداد سوءًا عند الوقوف أو الجلوس ويتحسن صداع الضغط المنخفض عادة بعد الاستلقاء لمدة نصف ساعة ويستيقظ بعض الأشخاص المصابين وهم يعانون من صداع خفيف يزداد سوءًا خلال اليوم.راجع طبيبك إذا كنت تعتقد أن لديك SIH. ومن المحتمل أن يستخدموا سلسلة من الاختبارات ودراسات التصوير لتشخيص الحالة، ويجد معظم مرضى أن علاجات الصداع النموذجية لا تعمل و بدلا من ذلك، فهي تعتمد على مزيج من الكافيين ، المياه ، والاستلقاء.يُعد إجراء العيادات الخارجية المسمى رقعة الدم فوق الجافية علاجًا شائعًا يعمل غالبًا وفي هذا الإجراء ويسحب طبيبك الدم من ذراعك ويحقنه في أسفل عمودك الفقري ويختفي الصداع على الفور تقريبًا على الرغم من أنك قد تعاني من بعض آلام أسفل الظهر لمدة تصل إلى أسبوع (أو في حالات نادرة وقد تستمر لفترة أطول.ألم العصب القذالي :هذا النوع النادر من الصداع ينطوي على ألم في الأعصاب القذالية وتمتد هذه من الحبل الشوكي إلى فروة رأسك وعند الإصابة أو الالتهاب ، قد تشعر بألم في مؤخرة رأسك أو خلف أذنيك .يصف الناس الألم بأنه طعن وشديد مثل الصدمة: يمكن أن تستمر من بضع ثوانٍ إلى بضع دقائق وبعد ذلك قد تشعر بألم خفيف.الأطباء غير متأكدين من أسباب الإصابة بالألم العصبي القذالي قد يظهر الصداع عند القيام بأنشطة عادية ، مثل تمشيط شعرك أو تعديل رأسك على وسادتك وقد يعاني الأشخاص المصابون بإصابة في الرقبة أو الورم .يشمل العلاج عمومًا الكمادات الدافئة والتدليك اللطيف قد تساعد الأدوية المضادة للالتهابات ومرخيات العضلات وإذا كنت تعاني من هذا الصداع كثيرًا ، فقد يصف لك الطبيب مضادات الاكتئاب أو الأدوية المضادة للصرع لتقليل النوبات.صداع عنق الرحم :يبدو هذا كصداع مصحوب بألم في مؤخرة رأسك ، لكن المشكلة في الواقع في الرقبة، وهذا ما يسمى بالألم المشار إليه وعندما تشعر بالألم في جزء واحد من جسدك ولكنه في الحقيقة يأتي من مكان آخر.لا تحدث هذه الأعراض من تلقاء نفسها - إنها صداع ثانوي ، مما يعني أنها علامة على مشكلة طبية أخرى وهذا النوع من الصداع يعني وجود مشكلة في العظام أو الأقراص أو الأنسجة الرخوة في الرقبة مثل:الأورامعظام مهشمةعدوىالتهاب المفصل الروماتويديتشمل أعراض هذا النوع من الصداع الألم الذي يزداد سوءًا مع حركات معينة للرقبة أو عند لمس الرقبة وقد تجد أن لديك نطاقًا محدودًا من الحركة.لتشخيص الصداع الناتج عن عنق الرحم ، سيحتاج طبيبك إلى استبعاد أنواع الصداع الأخرى وللعلاج سوف يستخدمون الكتل العصبية لتخدير الأعصاب في الرقبة، وإذا توقف هذا عن الصداع فقد وجدت المشكلة وتشمل العلاجات الأخرى الأدوية والعلاج الطبيعي.