إلغاء سلالم "الدائري" ومواقف الميكروباص نهائيًا.. تفاصيل

تسعى وزارة النقل للانتهاء من تطوير الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى فى أسرع وقت، وأكد وزير النقل في تصريحات سابقه له، إنه روعي في الاعمال التي يتم تنفيذها حاليا للتطوير الشامل للطريق، إنشاء حارات لمسارات ومحطات أتوبيسات BRT التي سيتم تسييرها على الطريق الدائري بعد انتهاء أعمال التطوير والذي يعد طفرة كبيرة في وسائل المواصلات.
وأوضح أنه جار تنفيذ البنية التحتية لمنظومة النقل الذكي (ITS) والتي بلغت نسبة تنفيذها 18% ليكون الطريق الدائري من أوائل الطرق في مصر الذي تستخدم هذا النظام وجار تنفيذ خطة تطوير وتدعيم نظام الإنارة عليه، حيث بلغت نسبة تنفيذ أعمال إنارة الطريق 72% ما يتم تنفيذ خطة للاستغلال الأمثل أسفل الكباري وطرحها للاستثمار.
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