التحريات: المتهم في حادث دهس طلاب الشيخ زايد ابن صاحب سلسلة محلات شهيرة

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حادث دهس طلاب الشيخ زايد

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة تفاصيل جديدة في واقعة دهس شاب لـ 4 طلاب بمدينة الشيخ زايد حيث تبين ان المتهم نجل صاحب سلسلة محلات شهيرة وأنه أطاح بسيارته سيارة الضحايا ما أدى لمصرعهم في طريق النادي الأهلي.

كان دهس شاب ٤ طلاب عقب اصطدامه بهم بمدينة الشيخ زايد، فجر اليوم الجمعة.

تلقى العميد عمرو البرعي رئيس مباحث قطاع أكتوبر إشارة من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث بالشيخ زايد ووجود وفيات.

تبين أن سيارة ملاكي اصطدمت بأخرى تقل ٤ طلاب عند دوران قائدها اتجاه فرع النادي الأهلي، ما أسفر عن مصرعهم.

أفاد شهود عيان بأن قائد السيارة المتسبب في الحادث يدعى "ك.ا." كان يسير بسرعة جنونية فضلا عن كونه في حالة سكر، مؤكدين "كان في خمرة في عربيته"، حسب قولهم.

قوات الشرطة انتقلت إلى موقع الحادث تنسيقا مع رجال المرور لرفع آثار الحادث، والوقوف على ملابساته.

حرر أهالي الضحايا الأربع محضرا ضد المشكو في حقه بتهمة التسبب في وفاة أبنائهم.
نجحت الأجهزة الأمنية بالجيزة في إلقاء القبض على المتهم وتمت إحالته للنيابة العامة التي تولت التحقيق.

المصدر: elbalad

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