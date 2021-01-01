كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة تفاصيل جديدة في واقعة دهس شاب لـ 4 طلاب بمدينة الشيخ زايد حيث تبين ان المتهم نجل صاحب سلسلة محلات شهيرة وأنه أطاح بسيارته سيارة الضحايا ما أدى لمصرعهم في طريق النادي الأهلي.
كان دهس شاب ٤ طلاب عقب اصطدامه بهم بمدينة الشيخ زايد، فجر اليوم الجمعة.
تلقى العميد عمرو البرعي رئيس مباحث قطاع أكتوبر إشارة من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث بالشيخ زايد ووجود وفيات.
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التعليقات على التحريات: المتهم في حادث دهس طلاب الشيخ زايد ابن صاحب سلسلة محلات شهيرة
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