

موتورولا تطلق Edge X30 بمعالج Snapdragon 8 Gen 1 موتورولا تطلق Edge X30 بمعالج Snapdragon 8 Gen 1

استغرق الأمر ما يزيد قليلا على أسبوع ليكون لدينا بالفعل أول هاتف ذكي يأتي مع معالج Snapdragon 8 Gen 1، مرحبًا بكم مع هاتف Motorola Edge X30 الجديد، الذي يتميز بشاشة OLED مقاس 6.7 بوصة بدقة FHD + ومعدل تحديث يبلغ 144 هرتز، كما يحتوي الهاتف على فتحة ثقب صغيرة أسفل سماعة الأذن لكاميرا سيلفي بدقة 60 ميجابكسل للنسخة العادية من الهاتف، كما يستخدم الإصدار الخاص نفس العدسة ولكنه يخفيها تحت الشاشة، وإليكم مواصفات وسعر الهاتف.



التصميم

-وزن الهاتف: جاء هاتف Motorola Edge X30 بوزن 194 جرام.

-أبعاد الهاتف: 163.6 × 75.6 × 8.5 مليمتر.

-وزن الهاتف: 194 جرام.

- قياس الشاشة: 6.8 بوصة.

-أبعاد الشاشة: جاءت الشاشة مع الأبعاد الجديدة 20 :9.

- درجة حماية الشاشة: غير معروف.

- يدعم الهاتف منفذين لشريحتي الاتصال SIM 1 و SIM 2 بحجم Nano.

-لا يدعم الهاتف إضافة بطاقة تخزين خارجية.

- يدعم الهاتف منفذ الـ USB Type-C 2.0 وهو يدعم خاصية USB On-The-Go.

- يتواجد مستشعر بصمة الأصابع في جانب الهاتف.

-تم الاستغناء عن منفذً سماعات الرأس التقليدي بقطر 3.5 مللي.



الشاشة

-النوع: OLED كابستيف تدعم اللمس، كما تدعم ظهور 16 مليون لون مختلف.

-الحجم: 6.8 بوصة.

-دقة الشاشة: 1080 × 2400 بكسل.

-كثافة بكسلات الشاشة: 387 بكسل في البوصة الواحدة.

-اللمس المتعدد: يدعم.

-طبقة الحماية: الهاتف غير محمي بطبقة عازلة من زجاج كورنينج الغوريلا.

-أبعاد الشاشة: جاءت الشاشة مع الأبعاد الجديدة 20 :9.

الكاميرا-الكاميرا الأساسية (الخلفية): ثلاثية العدسة الأولى بدقة 50 ميجابكسل، بفتحة عدسة f/1.9، والثانية 50 ميجابكسل، بفتحة عدسة f/2.2، والثالثة بدقة 2 ميجابكسل، بفتحة عدسة f/2.4 وهي تقوم بعزل الخلفية والتقاط صور بورتريه، ضبط تلقائي للصورة، فلاش LED مزدوج يساعد على التصوير الليلي.-مميزات: العنونة الجغرافية ، التركيز باللمس ، كشف الوجه ، البانوراما ، خاصية HDR.-تصوير مقاطع الفيديو: يمكن للهاتف تصوير مقاطع فيديو بجودة 2160 بسرعة 30 إطار في الثانية الواحدة.-الكاميرا الثانوية (الأمامية):أحادية العدسة بدقة 60 ميجابكسل، بفتحة عدسة f/2.2، كما أنها قادرة على تصوير الفيديو بجودة 2160 بكسل بسرعة 30 إطار في الثانية الواحدة.الأداء-نظام التشغيل: أندرويد إصدار Android 12.0 الإصدار الأخير من جوجل.-نوع المعالج:Snapdragon 8 Gen1-سرعة المعالج: ثماني النواة بتردد 3.0 جيجاهرتز.-الذاكرة الداخلية: 128 و 256 جيجابايت.-ذاكرة الوصول العشوائية: 8 و 12 جيجابايت (رام).-بطاقة التخزين الخارجية: لا يمكن إضافة بطاقة تخزين خارجية.البطارية-سعة البطارية: جاء هاتف Motorola Edge X30 مع بطارية قابلة للإزالة من نوع ليثيوم بوليمر بسعة 5000 مللى أمبير.-الشحن السريع:بطارية الهاتف لا تدعم خاصية الشحن السريع حيث يتم شحنها بقوة 68 وات.-الشحن اللاسلكي: بطارية الهاتف لا تدعم الشحن اللاسلكي.السعر-سعر هاتف Motorola Edge X30 في السوق العالمي حوالي 420 يورو تقريبًا، ويمكنكم مقارنة أسعار الهاتف في المتاجر المصرية المختلفة من خلال موقع ياقوطة.أسعار الهواتف الذكية في المقال هي الأسعار المدرجة في المتاجر وقت نشر المقال، الأسعار متغيرة صعودًا وهبوطًا وفقًا لحركة الأسواق، كما أن نظام التشغيل الذي تم ذكره على أنه آخر الأنظمة التي يقبل الهاتف التحديث لها، هو النظام المذكور على الموقع الرسمي لشركة الهاتف في الوقت الذي تم كتابة المقالة فيه، وبعض الهواتف قد تقبل الترقي لإصدارات أحدث من أنظمة التشغيل



