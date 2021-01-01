

افضل هواتف بقدرات فائقة للشحن السريع افضل هواتف بقدرات فائقة للشحن السريع

إن للمشتري معاير تقييم لشراء الهاتف ، وبالأخص لو كان الهاتف أو إمكانيات المشتري تندرج تحت الفئة المتوسطة ، وتختلف المعاير من مشتري لمشتري على حسب احتياجاته الخاصة فهناك من يفضل أن يكون الهاتف بكاميرا قوية مقابل التنازل عن قوة الأداء ، كما يوجد من يفضل الأداء مقابل التنازل عن جودة الشاشة ، ويوجد أيضاً من يبحث عن هاتف ذو بطارية ضخمه تكمل معه اليوم بكل سلاسة مثل شخص لا يتواجد كثير في المنزل فيحتاج لبطارية تسعفه أو سرعة شحن كبرى لها لكي لا تأخذ وقت طويل في الشحن، ففي هذا المقال سوف نتعرف على أفضل الهواتف مع سرعة شحن فائقة، تابعوا معنا لنتعرف على قائمة لأفضل الهواتف في سرعة الشحن تابعونا.

أولاً هاتف Xiaomi Mi 11 Ultra:



• كان Mi 11 Ultra هو الهاتف الرائد لشركة Xiaomi لعام 2021 ولذا كان يتمتع بأفضل المواصفات. حسنًا ، يتضمن ذلك بطارية 5000 مللي أمبير مع قدرة شحن سريعة تبلغ 67 واط. كما أنه يدعم Power Delivery 3.0.

• الباقي ، يحتوي على شاشة AMOLED منحنية مقاس 6.81 بوصة في الأمام وشاشة AMOLED مقاس 1.1 بوصة في الخلف. يعمل الهاتف بأقوى معالج Snapdragon 888 من Qualcomm مقترنًا بذاكرة وصول عشوائي 8 أو 12 جيجا بايت وتخزين داخلي بسعة 256 جيجا بايت. بالنسبة للكاميرات ، فهي تأتي مع كاميرا أساسية 50 ميجابيكسل ، ومستشعر سوني IMX586 فائق السرعة بدقة 48 ميجا بيكسل مع 128 درجة ، وعدسة تليفوتو 48 ميجا بيكسل (5x بصري). تحتوي الكاميرا الأمامية على مستشعر 20 ميجا بيكسل. تشمل الأشياء المهمة الأخرى WiFi 6e و Bluetooth 5.2 و 5G ومنفذ USB-C وما إلى ذلك.

• سعر هاتف Xiaomi Mi 11 Ultra في السوق المصري يبدأ من 21990 جنيه مصري، ويمكنكم مقارنة أسعار الهاتف في المتاجر المختلفة من خلال موقع ياقوطة.

ثانياً هاتف Asus ROG 5s:



• نظرًا لأن الألعاب ستستهلك قدرًا كبيرًا من طاقة البطارية بسرعة ، فلن تحتاج فقط إلى بطارية كبيرة ، ولكن أيضًا إلى شاحن سريع في متناول اليد. بكل سرور ، يمتلك Asus ROG Phone 5s كليهما. يأتي مع بطارية ضخمة بقوة 6000 مللي أمبير في الساعة ودعم الشحن السريع بقدرة 65 وات. تطالب العلامة التجارية بتحصيل رسوم بنسبة 70٪ في 30 دقيقة و 100٪ في 52 دقيقة. لاحظ أن الجهاز يدعم كلاً من Quick Charge 5 و Power Delivery 3.0 القياسي.

• الأشياء الأخرى في هذا المزيج هي مجموعة شرائح Snapdragon 888 ، وبرنامج Android 11 ، وشاشة 6.78-inch FHD + 144Hz AMOLED ، و WiFi 6e ، و Bluetooth 5.2 ، ومكبرات صوت استريو ، ومقبس 3.5 مم ، وإعداد كاميرا ثلاثية بدقة 64 ميجا بيكسل ، وذاكرة وصول عشوائي تصل إلى 16 جيجا بايت LPDDR5 ، و 256 جيجا بايت UFS 3.1 تخزين.

• سعر هاتف Asus ROG Phone 5s في السوق المصري يبدأ من 22500 جنيه مصري، ويمكنكم مقارنة أسعار الهاتف في المتاجر المختلفة من خلال موقع ياقوطة.

ثالثاً هاتف Oppo Reno6 Pro:

• مواصفات Reno 6 Pro شبيهة جدًا بـ Nord 2 أعلاه. أي أنه يأتي ببطارية 4500 مللي أمبير ، ودعم شاحن SuperVOOC 2.0 بقوة 65 وات ، و MediaTek Dimensity 1200 SoC ، من بين أشياء أخرى. يجب أن تكون سرعات الشحن وأوقات إعادة التعبئة مماثلة لتلك الخاصة بـ Nord 2.• عند وصولك إلى السطح ، تحصل على شاشة منحنية مقاس 6.5 بوصة FHD + OLED 3D مع معدل تحديث 90 هرتز ، ومعدل أخذ عينات باللمس 180 هرتز ، و HDR10 + ، وسطوع ذروة 800 شمعة ، وحماية Corning Gorilla Glass 5. الحد الأقصى لتكوين الذاكرة المتاحة هو 8 أو 12 جيجابايت 256 جيجابايت. تتضمن قائمة الكاميرات كاميرا رئيسية بدقة 64 ميجا بيكسل وكاميرا فائقة الدقة بدقة 8 ميجا بيكسل وفرس ماكرو بدقة 2 ميجا بيكسل ووحدة أحادية بدقة 2 ميجا بيكسل مزودة بمستشعر درجة حرارة اللون. يوفر الجهاز أيضًا WiFi 6 و Bluetooth 5.2 و 5G ومقبس USB-C.• سعر هاتف Oppo Reno6 Pro في السوق المصري يبدأ من 9000 جنيه مصري، ويمكنكم مقارنة أسعار الهاتف في المتاجر المختلفة من خلال موقع ياقوطة.رابعاً هاتف OnePlus 9 Pro:• سيعرف مستخدمو Android منذ فترة طويلة OnePlus كرائد في تقنية الشحن السريع على الهواتف الذكية من خلال محولات Warp و Dart. حسنًا ، استمرارًا لهذا الإرث ، يأتي OnePlus 9 Pro مزودًا بشاحن بقوة 65 واط يدعي أنه يشحن خلية 4500 مللي أمبير في الساعة ممتلئة في 29 دقيقة. يشتمل الهاتف أيضًا على معيار توصيل طاقة USB.• تتكون بقية المجموعة أيضًا من لوحة 6.7 بوصة 120 هرتز FHD + AMOLED ، Android 11 ، Snapdragon 888 ، تكوين ذاكرة 8 أو 12 جيجابايت 256 جيجابايت ، WiFi 6 ، وبلوتوث 5.2.• سعر هاتف OnePlus 9 Pro في السوق المصري يبدأ من 14999 جنيه مصري، ويمكنكم مقارنة أسعار الهاتف في المتاجر المختلفة من خلال موقع ياقوطة.خامساً واخيراً هاتف Samsung S20 Ultra:• جاء Samsung Galaxy S20 Ultra مزودًا بدعم شحن عالي السرعة 45 واط (مرفق في الصندوق). كان من المفترض أن يملأ بطارية 5000mAh. على الرغم من أن الشركة توقفت عن تزويد المهايئ بقدرة 45 وات بهواتفها منذ ذلك الحين ، إلا أن تسريبًا حديثًا يشير إلى أنها قد تبدأ في تجميعها مرة أخرى (مع الطرز الرئيسية بالطبع). على أي حال ، فإن المساحة الداخلية مشغولة أيضًا بمجموعة شرائح Snapdragon 865 / Exynos 990 (خاصة بالسوق) ، إلى جانب مجموعة ذاكرة 12 أو 16 جيجابايت من الرامات.• يقدم الجانب الأمامي شاشة Infinity-O 120Hz AMOLED مقاس 6.9 بوصة بدقة QHD (1440 × 3200 بكسل). في الفتحة المركزية توجد كاميرا سيلفي بدقة 40 ميجابكسل. في الخلف ، يوجد إعداد رباعي الكاميرا بدقة 108 ميجابكسل بما في ذلك عدسة تليفوتوغرافي بدقة 48 ميجابكسل (زوم بصري 4x ، زوم هجين 10x) ، و 12 ميجابكسل 120 درجة مطلق النار ، ووحدة عمق صغيرة 0.3 ميجابكسل. من بين أشياء أخرى ، يمكنك أيضًا الحصول على WiFi-6 و Bluetooth 5.0 ومقبس USB-C.• سعر هاتف Samsung S20 Ultra في السوق المصري يبدأ من 19625 جنيه مصري، ويمكنكم مقارنة أسعار الهاتف في المتاجر المختلفة من خلال موقع ياقوطة.ملحوظةأسعار الهواتف الذكية في المقال هي الأسعار المدرجة في المتاجر وقت نشر المقال، الأسعار متغيرة صعودًا وهبوطًا وفقًا لحركة الأسواق، كما أن نظام التشغيل الذي تم ذكره على أنه آخر الأنظمة التي يقبل الهاتف التحديث لها، هو النظام المذكور على الموقع الرسمي لشركة الهاتف في الوقت الذي تم كتابة المقالة فيه، وبعض الهواتف قد تقبل الترقي لإصدارات أحدث من أنظمة التشغيل.







